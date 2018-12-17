Pleno mês de dezembro.

A sociedade... Preocupada!

Diante de tanta... “Patacoada!”

Os eleitos seus... Membros!

Bons tempos... Relembro!

Quando havia respeito.

Ao final de cada pleito...

Voltava a... Normalidade!

Havia... Reciprocidade!

Tudo era... Justo perfeito!



Agora permanece... Disputa!

Continua a... Rivalidade!

Momentos de... Mediocridade!

Vemos um sistema... Fajuta!

Cheio de amadores... Recrutas!

Sem respeito... Tolerância!

Prepotência... Arrogância!

Contamina o ambiente.

Atitude... Inconsequente!

Exacerba... Ignorância!



Ambiente continua... Tenso!

Rivalidade... Permanece!

Vencedor não reconhece...

Tudo questão de... “Bom senso!”

Não respeitam o que... Penso!

Bando de lobos... Alcateia!

Dá náusea até... Diarreia!

O País vira uma... Bolha!

Acabou disputa... Escolha!

Para de jogar... “Plateia!”



Está literalmente... Perdido!

Na equipe... Bravateiros!

Bando de... Arruaceiros!

Ditadores... Enrustidos!

Arrogantes... Convencidos!

Intimidação como... Escudo!

O clima do... “Vale tudo!”

Contamina o ambiente.

Dissemina a semente...

Eta, cabra... Topetudo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/12/2018