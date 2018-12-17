Trabalhadores assassinados...

Lutavam por um... De terra!

Acabaram vítimas da... Guerra!

Mais cidadãos... Tombados!

Um governo desalmado...

Que não reconhece a luta.

Nessa insana disputa...

Crianças perdem seus pais.

Infelizmente, os tribunais...

Apoiam crueldade... Absoluta!



José Bernardo da Silva...

Conhecido como... “Orlando!”

Filhos órfãos... Deixando!

Não basta gastar... Saliva!

Se organizar em... Comitiva!

Vira alvo de... Encapuzados!

Os fazendeiros “desalmados...”

Patrocinam a... Barbárie!

Destroem o belo qual... Cárie!

Na surdina... Contratados!



Trabalhador... Rodrigo Celestino!

Também tombou nessa... Luta!

Digamos injusta... Disputa!

Verdadeiro... Desatino!

O som fúnebre do sino...

Seu eco... Não faz sentido!

Movimento atônito... Entristecido!

Sedento busca... Justiça!

Qual areia... Movediça!

O futuro está... Perdido!



O estado da Paraíba...

Registrou triste ocorrido.

Sem... Não é bandido!

Vivem numa... “Pindaíba!”

Passaram... O andar de “riba!”

Como no tempo do cangaço.

Qual esquadro... Compasso!

Respeito como... Premissa!

Símbolo de retidão... Justiça!

Na luta por chão... Espaço!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/12/2018