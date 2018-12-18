Fosse o ser humano...

Um pouco menos selvagem.

De Cristo levasse a mensagem...

Executasse seu... Plano!

Desvencilhasse do... Tirano!

Traçasse novos caminhos...

Semeasse amor... Carinho!

Abominasse... Antropofagia!

Pregasse a... Liturgia!

Tornasse o... Grande ninho!



Transformasse o virtual...

Numa grande... Realidade!

A lei da... Reciprocidade!

Fosse o guia... Ritual!

Mundo menos... Desigual!

Fosse o lema... Objetivo!

Com cautela... Corretivo!

Desvencilhasse do espírito... Pobre!

Junto ao Pai, Joelhos... Dobre!

Fortaleça o... Preventivo!



Diante da... Atrocidade!

Chutasse o... “Pau da barraca!”

Não tratasse... “Babaca!”

Respeitasse a... Diversidade!

No momento da dificuldade...

Ouvisse do próximo... Conselho!

Da juventude... Espelho!

Como água... Vida, rio!

Ejetar o incrédulo... Arredio!

Da sociedade... Aparelho!



Seja o natal momento...

De amor... Fraternidade!

Não pregasse a... Desigualdade!

Da massa, indutor... Fermento!

Respeitasse regras... Fundamentos!

Chega de tanta... Lambança!

Permita aflorar a criança...

Presente em seu coração.

Como a rima da... Canção!

Quem semeia... Paz alcança!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/12/2018