Valdemir Gomes
Vale um simples... Abraço?
Perguntei pra minh’alma.
Agitou... Perdeu a calma!
Coração saiu do... Compasso!
Preencheu todo... Espaço!
Deu à vida... Sentido!
Sai feliz... Fortalecido!
Houve... Reciprocidade!
Momento de felicidade...
Ambos saciados... Agradecidos!
Num mundo... Mercantilista!
Onde prevalece a desavença.
Desrespeito à outra... Crença!
O humano vil... Egoísta!
De prioridades uma... Lista!
Onde realça o... Profano!
Esquece-se de Cristo... Plano!
Cultiva, floresce o egoísmo.
Passos largos ao... Abismo!
Exalta o lado... Tirano!
Na retina da... Saudade!
Olhos no... Retrovisor!
Tecnologia um... Divisor!
Aflora a individualidade.
Poder... Suga a liberdade!
Num isolamento... Perverso!
Um olhar vago... Disperso!
A vida não tem... Sentido!
Em conflito, triste, perdido...
Solidão transforma... Verso!
Ao mundo... Nova roupagem!
Um desafio... Constante!
Como elemento... Mutante!
Reformula a... Bagagem!
Alcança a outra... Margem!
Sendo ser... Justo, perfeito!
Refaz o próprio... Leito!
Muda rumo... Trajetória!
Reescreve a história...
Uma questão de... Respeito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/12/2018
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