

Vale um simples... Abraço?

Perguntei pra minh’alma.

Agitou... Perdeu a calma!

Coração saiu do... Compasso!

Preencheu todo... Espaço!

Deu à vida... Sentido!

Sai feliz... Fortalecido!

Houve... Reciprocidade!

Momento de felicidade...

Ambos saciados... Agradecidos!



Num mundo... Mercantilista!

Onde prevalece a desavença.

Desrespeito à outra... Crença!

O humano vil... Egoísta!

De prioridades uma... Lista!

Onde realça o... Profano!

Esquece-se de Cristo... Plano!

Cultiva, floresce o egoísmo.

Passos largos ao... Abismo!

Exalta o lado... Tirano!



Na retina da... Saudade!

Olhos no... Retrovisor!

Tecnologia um... Divisor!

Aflora a individualidade.

Poder... Suga a liberdade!

Num isolamento... Perverso!

Um olhar vago... Disperso!

A vida não tem... Sentido!

Em conflito, triste, perdido...

Solidão transforma... Verso!



Ao mundo... Nova roupagem!

Um desafio... Constante!

Como elemento... Mutante!

Reformula a... Bagagem!

Alcança a outra... Margem!

Sendo ser... Justo, perfeito!

Refaz o próprio... Leito!

Muda rumo... Trajetória!

Reescreve a história...

Uma questão de... Respeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/12/2018