Valdemir Gomes
Retina fúnebre da saudade...
Encontrei o seu sorriso.
Num repente o paraíso...
Tornou-se realidade.
Superei a... Adversidade!
Daquele momento sombrio.
Chegou a dá calafrio...
Aquele instante modesto.
Sucumbiu todo... Protesto!
Felicidade nascente... Rio!
A neblina... Salpicante!
Fumegava a janela.
Na mente suave... Tela!
Deslizava... Instigante!
Com respiração... Ofegante!
União... “Côncavo, convexo!”
Na retina o reflexo...
Do amor... Felicidade!
Com você minha... Beldade!
Coração vira... Anexo!
A orquestra da natureza...
Contemplava a bela cena.
Nosso feromônio... Engrena!
A canção... “Bye bye tristeza!”
Num repente a... Sutileza!
Qual a explosão de... Tiro!
Num jato de... Suspiro!
Viagem além do... Além!
O frenético... Vai e vem!
Cento e oitenta graus... Giro!
Embalado em suas curvas...
Encontrei seu... Labirinto!
Um aconchegante... Recinto!
Encaixei feito... Luva!
Neblina, resquício... Chuva!
Momento justo... Perfeito!
Na penumbra... Nosso leito!
Simplesmente vira... Caserna!
A cumplicidade... Emberna!
Sem... Celeuma, preconceito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos20/12/2018
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