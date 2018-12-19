Retina fúnebre da saudade...

Encontrei o seu sorriso.

Num repente o paraíso...

Tornou-se realidade.

Superei a... Adversidade!

Daquele momento sombrio.

Chegou a dá calafrio...

Aquele instante modesto.

Sucumbiu todo... Protesto!

Felicidade nascente... Rio!



A neblina... Salpicante!

Fumegava a janela.

Na mente suave... Tela!

Deslizava... Instigante!

Com respiração... Ofegante!

União... “Côncavo, convexo!”

Na retina o reflexo...

Do amor... Felicidade!

Com você minha... Beldade!

Coração vira... Anexo!



A orquestra da natureza...

Contemplava a bela cena.

Nosso feromônio... Engrena!

A canção... “Bye bye tristeza!”

Num repente a... Sutileza!

Qual a explosão de... Tiro!

Num jato de... Suspiro!

Viagem além do... Além!

O frenético... Vai e vem!

Cento e oitenta graus... Giro!



Embalado em suas curvas...

Encontrei seu... Labirinto!

Um aconchegante... Recinto!

Encaixei feito... Luva!

Neblina, resquício... Chuva!

Momento justo... Perfeito!

Na penumbra... Nosso leito!

Simplesmente vira... Caserna!

A cumplicidade... Emberna!

Sem... Celeuma, preconceito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos20/12/2018