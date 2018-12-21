

Atitude vil... Insana!

Provoca grande comoção.

Pois, não tem... Explicação!

Essa postura... Profana!

Na verdade... Desumana!

Tamanha atrocidade.

Causa revolta na sociedade...

Este ato... Tresloucado!

Como pode um... Desalmado!

Cometer tamanha... Barbaridade!



Local uma... Igreja!

Recinto de paz... Oração!

Causa muita indignação...

Grande Arquiteto... Proteja!

Humano conceito... Reveja!

Encontre a melhor... Saída!

Mantenha respeito à vida.

Pois, ela não tem... Estorno!

O amor seja o retorno...

Desavenças... Dissolvidas!



Neste momento de festa...

Celebração, nascimento... Cristo!

Vem um louco apronta isto...

Lamentar... Que nos resta!

Respeito sai pela fresta...

O normal perde... Sentido!

Elogio chamar de... Bandido!

Esta atitude selvagem...

Ódio como... Bagagem!

Mas... Nem tudo está perdido!



Um amanhã diferente...

Objetivo... Propósito!

Coração, amor... Depósito!

Terreno fértil... Semente!

Superar essas torrentes...

É... Meta, razão, objetivo!

Felicidade como... Aditivo!

Nada justifica... Violência!

A Cristo peço... Clemência!

Seus preceitos... Atendidos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/12/2018