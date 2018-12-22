

Repente um sorriso... Embargado!

Esconde algum... Segredo!

Como preambulo do enredo...

Deve ser deveras... Analisado!

Pois, deixa implícito... Recado!

Vale a pena... Analisar!

A vida um certo... Dosar!

Sem cometer... Exagero!

Não entre em desespero...

Nem vale... Improvisar!



Diante da realidade...

Procure o melhor caminho.

Haverá flores... Espinhos!

Esta... A grande verdade!

Além da... Reciprocidade!

Como conceito... Premissa!

Não é virtude... Cobiça!

Transforma o ser... Tirano!

Desqualifica o profano...

Fumaça sombra... Cortiça!



Para fala de sentimento...

Coração vira... Turbina!

Peço proteção... Divina!

Pode faltar... Argumento!

Neste singelo... Momento!

No sacolejo do trem...

Viajo além... “Do além!”

Ouço o som... “Trombeta!”

Posição... “Canguru perneta!”

Os anjos que... Amém!



Cada momento vivido...

Com amor... Intensidade!

A morte... Realidade!

Tem prazo... Definido!

Necessário... Precavido!

Aproveite melhor seu... Dia!

Saia de a sua... Abadia!

Independente da... Crença!

Faça sempre... “Diferença!”

Porque essa... Letargia?

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/12/2018