Valdemir Gomes
Repente um sorriso... Embargado!
Esconde algum... Segredo!
Como preambulo do enredo...
Deve ser deveras... Analisado!
Pois, deixa implícito... Recado!
Vale a pena... Analisar!
A vida um certo... Dosar!
Sem cometer... Exagero!
Não entre em desespero...
Nem vale... Improvisar!
Diante da realidade...
Procure o melhor caminho.
Haverá flores... Espinhos!
Esta... A grande verdade!
Além da... Reciprocidade!
Como conceito... Premissa!
Não é virtude... Cobiça!
Transforma o ser... Tirano!
Desqualifica o profano...
Fumaça sombra... Cortiça!
Para fala de sentimento...
Coração vira... Turbina!
Peço proteção... Divina!
Pode faltar... Argumento!
Neste singelo... Momento!
No sacolejo do trem...
Viajo além... “Do além!”
Ouço o som... “Trombeta!”
Posição... “Canguru perneta!”
Os anjos que... Amém!
Cada momento vivido...
Com amor... Intensidade!
A morte... Realidade!
Tem prazo... Definido!
Necessário... Precavido!
Aproveite melhor seu... Dia!
Saia de a sua... Abadia!
Independente da... Crença!
Faça sempre... “Diferença!”
Porque essa... Letargia?
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/12/2018
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