

Momento impensado...

Provoca grande... Tsunami!

Causa discórdia... Vexame!

Deixa o semelhante... Arrasado!

Quando samba é... Atravessado!

Perde o leme a embarcação.

Erra a nota da canção...

Normal fica sem... Brilho!

A vida sai dos trilhos...

Contamina... Coração!



Na turbulência da vida.

De repente muda a rota.

Descarrila toda... Frota!

Esquece a velha saída.

Aquela paixão incontida...

Perde todo significado.

Tudo na... Dois lados!

Necessário ser maleável.

Tornar o mundo... Viável!

Transmitir melhor... Recado!



A cada novo amanhecer...

Agradeça Cristo... Jesus!

Seja um foco de luz...

Faça por merecer.

Aprenda a agradecer...

Grande Arquiteto... Glória!

Mantenha a trajetória...

Tenha objetivo... Rumo!

O amor... Melhor insumo!

Credencial para... Vitória!



A sutileza da abelha...

Polinizando a bela... Flor!

Exala o doce... Sabor!

Vida em foco... Centelha!

Num repente... Assemelha!

Uma união... Perfeita!

Grande mistério... Receita!

Tudo junto... “Misturado!”

Jamais será... Plagiado!

No final, tudo... Ajeita!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/12/2018