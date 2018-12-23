Valdemir Gomes
Momento impensado...
Provoca grande... Tsunami!
Causa discórdia... Vexame!
Deixa o semelhante... Arrasado!
Quando samba é... Atravessado!
Perde o leme a embarcação.
Erra a nota da canção...
Normal fica sem... Brilho!
A vida sai dos trilhos...
Contamina... Coração!
Na turbulência da vida.
De repente muda a rota.
Descarrila toda... Frota!
Esquece a velha saída.
Aquela paixão incontida...
Perde todo significado.
Tudo na... Dois lados!
Necessário ser maleável.
Tornar o mundo... Viável!
Transmitir melhor... Recado!
A cada novo amanhecer...
Agradeça Cristo... Jesus!
Seja um foco de luz...
Faça por merecer.
Aprenda a agradecer...
Grande Arquiteto... Glória!
Mantenha a trajetória...
Tenha objetivo... Rumo!
O amor... Melhor insumo!
Credencial para... Vitória!
A sutileza da abelha...
Polinizando a bela... Flor!
Exala o doce... Sabor!
Vida em foco... Centelha!
Num repente... Assemelha!
Uma união... Perfeita!
Grande mistério... Receita!
Tudo junto... “Misturado!”
Jamais será... Plagiado!
No final, tudo... Ajeita!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/12/2018
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