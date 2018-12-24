Falar sobre a brisa...

Que umedece a madrugada...

De maneira... Compassada!

Suavemente... Desliza!

Semelhante à coriza...

Dos olhos das estrelas.

Em miniatura... Quirela!

Torna anoite... Macia!

A rosa se delicia...

Numa sutil... Aquarela!



A orquestra da natureza...

Sabiá grande... Regente!

Pontual e competente...

Cheia de delicadeza.

Contempla sem... Aspereza!

O raiar de um novo dia.

Com carinho, galhardia...

Anuncia a... Alvorada!

Desperta sua amada...

Garbosa... Porém, arredia!



O pedreiro... “Da floresta!”

Retoma a bela... Construção!

Com amor, dedicação...

Retoca apara... Arestas!

De forma sutil, modesta...

Sobe e desce... Ladeira!

No galho da laranjeira...

Constrói imponente... Ninho!

Com dedicação... Carinho!

Amor para... Vida inteira!



Mamangava... Abusado!

Poliniza exuberante... Maracujá!

Pólen... Alimenta suja!

Num repente... Fecundado!

Cumpre o belo, legado...

Assim, a vida... Renasce!

Com maestria... Classe!

Surge o fruto, semente...

Habilidoso... Competente!

Como mágica... “Num passe!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/12/2018