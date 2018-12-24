Valdemir Gomes
Falar sobre a brisa...
Que umedece a madrugada...
De maneira... Compassada!
Suavemente... Desliza!
Semelhante à coriza...
Dos olhos das estrelas.
Em miniatura... Quirela!
Torna anoite... Macia!
A rosa se delicia...
Numa sutil... Aquarela!
A orquestra da natureza...
Sabiá grande... Regente!
Pontual e competente...
Cheia de delicadeza.
Contempla sem... Aspereza!
O raiar de um novo dia.
Com carinho, galhardia...
Anuncia a... Alvorada!
Desperta sua amada...
Garbosa... Porém, arredia!
O pedreiro... “Da floresta!”
Retoma a bela... Construção!
Com amor, dedicação...
Retoca apara... Arestas!
De forma sutil, modesta...
Sobe e desce... Ladeira!
No galho da laranjeira...
Constrói imponente... Ninho!
Com dedicação... Carinho!
Amor para... Vida inteira!
Mamangava... Abusado!
Poliniza exuberante... Maracujá!
Pólen... Alimenta suja!
Num repente... Fecundado!
Cumpre o belo, legado...
Assim, a vida... Renasce!
Com maestria... Classe!
Surge o fruto, semente...
Habilidoso... Competente!
Como mágica... “Num passe!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/12/2018
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