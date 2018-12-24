Percorri...

Valdemir Gomes
Os caminhos íngremes da vida...
Encontrei vários... Obstáculos!
Persistência, garra, tentáculos...
Minhas armas... Preferidas!
Com elas, melhores... Saídas!
Ao lado da mulher amada.
Pavimentamos a estrada...
Da alma, do coração.
Reunimos condição...
Vencemos esta... Empreitada!
O tilintar do... Relógio!
Debruçado sobre a parede...
Tempo fumegava... Rede!
Deixava fagulhas... Vestígio!
Percebi o quanto... Frágio!
Diante de o calendário.
Aquele simples... Cenário!
Transmitia paz... Calma!
Um sacolejo na... Alma!
Sob as bênçãos do... Vigário!
Mês... Era dezembro!
A cidade... Enfeitada!
Vendedoras... Preparadas!
Datas festivas... Lembro!
Da família cada membro...
Presente ao... Papai Noel!
O doce sabor de mel...
Maquiava seu sorriso.
Felicidade... Selo ISO!
Digno desse... Cordel!
O espírito... Natalino!
Presente em cada olhar.
Faz a vida... Abrolhar!
Diante do inocente... Menino!
Mas... Andarilho, peregrino!
Continua... Ignorado!
Lamentos, gritos... Brados!
Passam... Despercebidos!
Aniversariante... Esquecido!
Humano, gôndola... Mercado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/12/2018
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