Percorri...



Os caminhos íngremes da vida...

Encontrei vários... Obstáculos!

Persistência, garra, tentáculos...

Minhas armas... Preferidas!

Com elas, melhores... Saídas!

Ao lado da mulher amada.

Pavimentamos a estrada...

Da alma, do coração.

Reunimos condição...

Vencemos esta... Empreitada!



O tilintar do... Relógio!

Debruçado sobre a parede...

Tempo fumegava... Rede!

Deixava fagulhas... Vestígio!

Percebi o quanto... Frágio!

Diante de o calendário.

Aquele simples... Cenário!

Transmitia paz... Calma!

Um sacolejo na... Alma!

Sob as bênçãos do... Vigário!



Mês... Era dezembro!

A cidade... Enfeitada!

Vendedoras... Preparadas!

Datas festivas... Lembro!

Da família cada membro...

Presente ao... Papai Noel!

O doce sabor de mel...

Maquiava seu sorriso.

Felicidade... Selo ISO!

Digno desse... Cordel!



O espírito... Natalino!

Presente em cada olhar.

Faz a vida... Abrolhar!

Diante do inocente... Menino!

Mas... Andarilho, peregrino!

Continua... Ignorado!

Lamentos, gritos... Brados!

Passam... Despercebidos!

Aniversariante... Esquecido!

Humano, gôndola... Mercado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/12/2018