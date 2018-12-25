

Entusiasmo, encantamento...

O povo caiu na... Real!

Assiste o... Funeral!

Só chororô... Lamento!

Aquele velho argumento...

De tagarela... “Chocalho!”

Ministério do Trabalho...

Na verdade... Extinto!

Trabalhador... Helminto!

Direito, pra... “Do caralho!”



“Taí o que você... Queria!”

Narrador... Januário de Oliveira!

Chora sem... “Mamadeira!”

Agora virou... Selvageria!

Empolgação, histeria...

Fazem parte do... Passado!

Entrou em... “Barco furado!”

Não vale ficar... Cabreiro!

Afinal, você, brasileiro...

Vai... “Poder andar armado!”



Ele... “Deixou Claro!”

“Direitos ou... Emprego!”

Não adianta... “Pedir arrego!”

Virou cão sem... “Faro!”

Bicicleta quebrou... Aro!

Não tem jeito, tá... “Rodado!”

Continua desempregado...

Sem nenhuma... Perspectiva!

Náufrago à deriva...

Mais uma vez... Enganado!



Aceita... “Dói Menos!”

Este o mote... “Chavão!”

Muito barulho... Trovão!

Diria o Paraguai... “Buenos!”

Simples promessas... “Acenos!”

Aflora a tal... Perseguição!

Palavra em voga... Extradição!

Será... Melhor caminho?

Diria o sábio... “Mineirinho!”

Direitos, “Pru ralo, em... Bulição!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/12/2018