Sonhamos...

Valdemir Gomes
Com algo diferente...
Uma nova sociedade.
Onde a prosperidade...
Seja rota convergente.
De o amor semear... Semente!
Encontrar um novo rumo.
Atitude como... Insumo!
Afinal, povo... Feliz!
O progresso fixe raiz...
Vida, entre... No prumo!
Chega de tanta bravata.
O povo pede... Ação!
Basta de... Felação!
Fora a lei da... Chibata!
Vai plantar... “Batata!”
O povo não é idiota.
Exaltar ser... Patriota!
Não resolve o problema.
Superar esse... “Dilema!”
É preciso sair da... Grota!
Só discurso não... Convém!
É necessário... Atitude!
Não, a esse discurso... Rude!
Verdadeiro... “Vai e vem!”
No sacolejo do... Trem!
O povo pede... Bagagem!
Mostre nova... Roupagem!
Só ovo... Péssima mistura!
Licitude, respeito, postura...
Basta de tanta... “Manolagem!”
A bola está no... Campo!
Tem que mostrar a que... Veio!
Pronto para iniciar... Torneio!
Sai da clausura pro... Trampo!
Cadê vacina... Sarampo!
Luz... Acende o candeeiro!
Queremos rumo... Roteiro!
Basta dessa... Letargia!
Falácia mote... Apologia!
Rumo ao barco... Timoneiro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/12/2018
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