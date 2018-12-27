Sonhamos...

Com algo diferente...

Uma nova sociedade.

Onde a prosperidade...

Seja rota convergente.

De o amor semear... Semente!

Encontrar um novo rumo.

Atitude como... Insumo!

Afinal, povo... Feliz!

O progresso fixe raiz...

Vida, entre... No prumo!



Chega de tanta bravata.

O povo pede... Ação!

Basta de... Felação!

Fora a lei da... Chibata!

Vai plantar... “Batata!”

O povo não é idiota.

Exaltar ser... Patriota!

Não resolve o problema.

Superar esse... “Dilema!”

É preciso sair da... Grota!



Só discurso não... Convém!

É necessário... Atitude!

Não, a esse discurso... Rude!

Verdadeiro... “Vai e vem!”

No sacolejo do... Trem!

O povo pede... Bagagem!

Mostre nova... Roupagem!

Só ovo... Péssima mistura!

Licitude, respeito, postura...

Basta de tanta... “Manolagem!”



A bola está no... Campo!

Tem que mostrar a que... Veio!

Pronto para iniciar... Torneio!

Sai da clausura pro... Trampo!

Cadê vacina... Sarampo!

Luz... Acende o candeeiro!

Queremos rumo... Roteiro!

Basta dessa... Letargia!

Falácia mote... Apologia!

Rumo ao barco... Timoneiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/12/2018