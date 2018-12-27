Valdemir Gomes
Buscar nas curvas da vida...
A ribanceira do seu sorriso.
Ser otimista... Preciso!
Talvez, encontre... Saída!
Esta paixão incontida...
Sacode dentro do peito.
Sem celeuma preconceito...
Afinal, não homem... Rude!
É necessário... Atitude!
Superar alguns... Defeitos!
Na retina da saudade...
Estão nossos... Momentos!
Como... Massa e fermento!
Isentos de... Vaidade!
Respeito à diversidade...
É uma luta... Diária!
Atitude solidária...
Sempre melhor caminho.
Elimina da rosa... Espinhos!
Evita situações... Hilárias!
Guardei pra você... Abraço!
Com amor, respeito... Humildade!
Sob a luz da... Verdade!
Meus sonhos... Refaço!
Como esquadro... Compasso!
Terá a medida... Justa!
Não importa quanto... Custa!
Chega de viver... Sozinho!
Meu coração seu... Ninho!
Jaz, atitude... Assusta!
No crepúsculo do ano...
Necessário rever... Conceitos!
Buscar o justo... Perfeito!
Refazer, mudar os planos.
Combater o vil... Profano!
Sem perder a humildade.
Diante da dificuldade...
Tenha fé no... Soberano!
Ele mudará seu... Plano!
Acredite, haverá... Reciprocidade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/12/2018
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