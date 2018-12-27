

Buscar nas curvas da vida...

A ribanceira do seu sorriso.

Ser otimista... Preciso!

Talvez, encontre... Saída!

Esta paixão incontida...

Sacode dentro do peito.

Sem celeuma preconceito...

Afinal, não homem... Rude!

É necessário... Atitude!

Superar alguns... Defeitos!



Na retina da saudade...

Estão nossos... Momentos!

Como... Massa e fermento!

Isentos de... Vaidade!

Respeito à diversidade...

É uma luta... Diária!

Atitude solidária...

Sempre melhor caminho.

Elimina da rosa... Espinhos!

Evita situações... Hilárias!



Guardei pra você... Abraço!

Com amor, respeito... Humildade!

Sob a luz da... Verdade!

Meus sonhos... Refaço!

Como esquadro... Compasso!

Terá a medida... Justa!

Não importa quanto... Custa!

Chega de viver... Sozinho!

Meu coração seu... Ninho!

Jaz, atitude... Assusta!



No crepúsculo do ano...

Necessário rever... Conceitos!

Buscar o justo... Perfeito!

Refazer, mudar os planos.

Combater o vil... Profano!

Sem perder a humildade.

Diante da dificuldade...

Tenha fé no... Soberano!

Ele mudará seu... Plano!

Acredite, haverá... Reciprocidade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/12/2018