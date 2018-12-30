

Chegando o grande momento:

Para uns, esperança...

Expectativa... Insegurança!

Ficamos todos... Atentos!

Positividade no... Pensamento!

Muita calma... Paciência!

Momentos de turbulência...

Todo inicio... Natural!

Um pacto nacional...

Humildade... Inteligência!



Estamos firmes na torcida...

Façamos a nossa parte.

Com sutileza e arte...

Encontre a melhor saída.

A população... Unida!

Com o mesmo... Objetivo!

Cautela seja... Aditivo!

À equipe... Discernimento!

Com sapiência... Talento!

Coloque em prática... Corretivos!



Todos no mesmo... Barco!

Buscando... “Porto seguro!”

Acreditar no futuro...

Da história, novo... Marco!

Neste sonho... Embarco!

Com empenho... Garra!

Necessário romper... Amarras!

Como um serventuário...

Do sistema... Usuário!

Em nada... Sonho Esbarra!



Que o Grande Arquiteto...

Ilumine seu... Caminho!

Com respeito, amor, carinho...

Coloque em prática... Projeto!

Torne real concreto...

Como líder... Timoneiro!

Os desejos dos brasileiros...

Saiam realmente do papel.

Não, simples rima... Cordel!

Dama, pedras... Tabuleiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/12/2018