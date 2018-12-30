Valdemir Gomes
Vai e vem da justiça...
“Sistema bruto...” Complexo!
Deixa o cidadão... Perplexo!
Às vezes pensa... Omissa!
Diante de tanta... Premissa!
Na verdade ninguém... Entende!
Um manda soltar... Prende!
Parece até brincadeira.
Da inocência... Bandeira!
A Constituição... Ofende?
Gera grande... Polêmica!
Produz debates acalorados.
O jogo fica... Acirrado!
Discussão técnica... Acadêmica!
Uma situação... Cômica!
Para o leigo, comum...
Na imprensa... Zum, zum, zum!
Chega doer aos... Ouvidos!
Povo ansioso... Dividido!
Cabra liso... “Muçum!”
Uns contra, outros... Favor!
Assim, segue o triste dilema.
Vira... Cordel, poema!
Causa desconfiança... Pavor!
Não merece aplauso... Louvor!
Perde a... Credibilidade!
Insegurança perplexidade...
Quanto ao certo errado...
Inocente... Culpado!
“Cruz credo...” Barbaridade!
“Assisto de camarote...”
Essa guerra... “Puxa, puxa!”
Melhor tomar uma... “Ducha!”
Parecem calouros... Trote!
Um afaga outro... Chicote!
Ambos dizem terem... Razão!
Ao orgulho, vaidade... Vazão!
Situação hostil... Preocupante!
Algumas togas arrogantes...
Provocam danos... Cisão!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/12/2018
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