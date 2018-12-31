RETROSPECTIVA 2018



Com licença companheiros,

Novamente estou chegando.

Para contar para vocês,

Os principais fatos do ano.

Todos acontecidos.

Estou apenas relembrando.



Este ano especial...

Para o povo brasileiro.

Eleição presidencial.

A copa é aqui... Companheiros!

Votar direito é... Legal!

Ganhar a copa... Primeiro!



Que todos os sonhos...

Transformem em realidade.

Ao povo proponho:

Construir... Nova sociedade!

A todos... Haverá ganhos!

Ser feliz... De verdade!



Mínimo novecentos e cinquenta e quatro reais.

É um verdadeiro acinte...

Trabalhadores viram... Serviçais!

Gestores... Bandidos não têm limites!

O Brasil nada... Pra trás!

Temer... Do atraso, conduite!



Inicia a copa São Paulo

Temos dois representantes

Surgem craques num... Estalo!

Jogadores iniciantes.

O esporte pega embalo...

São jogos... Interessantes!



Corrida de Reis em Cuiabá.

Feminino Esther Kakuri Quênia.

Essa... Leu o be a bá

As outras... Pediram Vênia!

Competente levou... Jabá!

Mandou as concorrentes pra... Chechênia!



No masculino Giovani dos Santos

Brasileiro... Grande vencedor!

Quebrou o grande... Encanto!

Valeu... Foi merecedor!

Não foi nenhum espanto...

Correspondeu o... Torcedor!



Morreu Carlos Heitor Cony

Membro da Academia Brasileira de Letras.

Do jornalismo um... Ícone!

Ignorava os idólatras.

Detestava... ASPONE!

Observava cultura... Litólatra!



Duas mortes por Febre amarela

Registradas em Mairiporã.

Está aberta a tramela.

A saúde no... Divã!

Para trancar a janela.

Vacine-se logo... Amanhã!



Morreu José Nilton de Lima.

Sua esposa Sandra Tereza.

Por ele... Grande estima!

Enfrentou grande dureza.

Sofrimento, não... Lastima!

Uma luta com nobreza.



Febre amarela... Campeia!

Acende alerta geral.

Merece ir pra cadeia...

O problema é federal.

Está sobrando areia...

O descaso é total.



Morreu Ariovaldo Candelária

Um colega de trabalho

Perdeu a luta... Diária!

A vida como baralho.

A morte... Subsidiária!

Outro lado... Um atalho!



Os campeonatos estaduais...

Têm seus jogos... Inícios!

Na verdade... Bom demais!

O futebol... Um vício!

As dificuldades... Reais!

Ao grande mestre... Permission!



Inicia o big Brother dezoito

Mais um show de felação

Carro chefe... O coito!

Para chamar a atenção.

Os participantes... Afoitos!

Algazarra... Exibição!



A posse de Cristiane Brasil...

Como ministra do trabalho... Barrada!

Chega de um povo... Servil!

Não aceitamos ... Marmelada!

Nem tememos o... Fuzil!

Vamos a luta... Moçada!



Fórum Mundial de Davos.

Temer está participando.

Compromissos de... Conchavos!

O Brasil... Mendigando!

Terceiro mundo... Escravos!

Chefe... Envergonhando!



Julgamento de Lula.

Jogo de carta marcada.

Esse remédio tem... Bula!

Verdadeira marmelada.

Sob uma tese... Chula!

Sentença foi... Confirmada!



Decisão da copa São Paulo

Flamengo Tetra campeão.

Importante tamanho do... Óbulo!

Manter sempre a tradição.

A copinha um... Veículo!

Caminhos da... Seleção!



Chacina no Ceará

Mata quatorze pessoas.

Mortos aqui mortos... Acolá!

Deixa resquícios... Mágoas!

Investigação séria... Sanará!

Bandidos deixam... Nódoas!



Mês de janeiro termina.

Com condenação de Lula.

O judiciário determina...

Remédio amargo sem bula.

Quando a justiça... Combina!

Resultado... Sentença Chula!



Fevereiro, então começa.

Só se fala em carnaval.

Problemas... Uma remessa!

O governo... Virtual!

As falcatruas não cessam.

Levar vantagem... Normal!



Febre amarela silvestre

Uma triste realidade.

Um verdadeiro... Desastre!

Como sofre a sociedade

Mentiras não tem

Prevenção... Banalidade!



Morreu senhor Paulo.

Pai do cunhado Serginho

A vida... Como veículo!

Tem definido o caminho.

Entre ambos um vínculo.

Descanse no novo... Ninho!



Morreu Airton Hermenegildo

Um companheiro de farda.

Belo serviço... Cumprido!

Da DNERU... Guarda!

Sem delongas... Alaridos!

Grande arquiteto... Aguarda!



Cai viaduto em Brasília...

Esmaga alguns veículos.

Um acinte às famílias.

Digamos, isso... Ridículo!

Eleições... Segue a vigília!

Maus políticos... Nos cubículos!



Só se fala em carnaval.

O povo esqueceu a crise.

Fantasia... Enxoval!

Vemos a velha reprise.

Os políticos dão... Aval!

Vale tudo até... Deslize!



Morreu José João da Silva

Nosso querido Zuzu.

Como a natureza... Selva!

Sob o céu lindo azul.

Tinha a leveza da relva.

Joia guarda no... Baú!



Caiu a taxa SELIC...

Seis ponto setenta e cinco.

Digamos que é bom... Chic!

À luta com.. Afinco!

Merece até um drinque!

Adereço qual um... Brinco!



Morreu Wilson Barbosa Martins

Ex-governador do estado

Nos bastidores... Camarins!

Aqui cumpriu seu legado.

Para alguns... Joia, querubins!

Descanse em paz... Obrigado!



Acadêmicos do Tatuapé

Bi campeão Paulista.

Com graça e samba no pé.

Uns verdadeiros artistas.

Simples... Rancho de sapé.!

Da vitória... Jamais desista!



No Rio vence a Beija-flor.

Enredo... Crítica Social!

Para a Plim Plim... Horror!

Verdadeiro... Vendaval!

Brasileiro... Lutador!

Recompensa... Triunfal!



Tema da campanha da fraternidade:

Jesus disse nós somos todos irmãos.

Promover a igualdade...

É uma bela... Missão!

Respeitar a diversidades...

Política, sexual e de... Religião!



Intervenção federal no Rio...

Não resolve a violência.

A vida está por um fio.

Tá faltando competência.

Esse será um... Pavio!

Desculpa... Reforma da previdência!



A busca de apoio parlamentar.

Para aprovar a reforma.

Meio óbvio para justificar...

Querem servir água morna.

O povo não pode abdicar...

Governo vil... Bandido não contorna!



Fim do horário de verão.

A vida volta ao normal.

Seguindo a tradição...

Para cumprir o formal.

Novos tempos... Terão!

Eta... Mundo animal!



Maluf Condenado por corrupção

É afastado do mandato.

Que sirva como lição.

Expurgar todos os ratos.

Na próxima eleição...

Escolha melhor os candidatos.



O decreto de intervenção

Foi pelo congresso aprovado.

Essa nova situação.

Deixa o carioca preocupado.

Precisa de revolução.

Feita pelo povo, não... Soldado!



A educação esta de luto

Morreu professor José Fernandes.

Deixou... Belo tributo!

Por onde quer que... Andes!

Recebeu salvo conduto.

Conhecimento... Mundo expande!



Morreu Frida Garzella dos Santos

Esposa do ex-prefeito de Bonito.

Nercy Soares dos Santos.

Num lugar... No infinito!

Viverão felizes o quanto...

Voltam à casa de... Cristo!



Fevereiro assim termina...

Marcado pela enchente.

Tem coisa que não combina...

Gestores... Incompetentes!

É preciso... Na surdina!

Cartão vermelho a... Essa gente!



Março então começa.

Com o fim da piracema.

A vida uma nova... Peça!

Talvez, o velho dilema.

O pescador... Confessa!

Peixe... Em versos de poema!



Troca de comando...

Na polícia federal.

O governo procurando...

Maquiar o... Trivial!

O povo está... Acordando!

O País não é... Curral!



Morreu Tônia Carrero.

Era uma atriz global.

Aqui somos... “Passageiros!”

Vida segue o ritual.

Seguiu vários roteiros...

Uma mulher excepcional!



Morreu Francisco de Arruda

Conhecido... Chico Pai!

Sempre a mentira desnuda.

Na lembrança... Não sai!

A bola do DEC... Muda!

Como um anjo... Vai!



Morreu Manoel Ferreira da Silva

Um nordestino de classe.

A vida... Barco à deriva!

Que dispensa... Repasse!

Viver é... Expectativa!

Sempre mostra... Outra face!



Morreu Bebeto de Freitas... !

Ex-técnico da Seleção... Vôlei!

A morte ninguém aceita...

Como líder diz... Não vacilei!

A Seleção à... Espreita!

Pelo meu País... Ralei!



Morreu Stephen Hawking físico Britânico.

Abordou a natureza da gravidade

Doença degenerativa era... Fantástico!

Superou toda... Adversidade!

Com sapiência... Mesmo estático!

Contribuiu com avanço da... Humanidade!



A vereadora Marielle Franco...

Foi brutalmente assassinada.

É preciso sair do... Banco!

Não vale o... “Tudo ou nada!”

Na violência... Dá um tranco!

Chega de tanta... Emboscada!



Anderson Gomes... Motorista dedicado!

Exímio Pai de família...

Brutalmente assassinado.

O País está em... Vigília!

Anderson e Marielle... Tombados!

O amor... Melhor mobília!



Morreu Jenisa Peixoto de Miranda.

Mãe do Irmão Ernandes.

Foi suave como a brisa...

Estará entre os... Grandes!

Da licitude... Vestiu a camisa!

Amor com Jesus... Expande!



Inicia a fórmula 1

Saudade do campeão.

Rei das pistas... Só um!

Ouço ronco... No autódromo do coração!

Há anos... Estamos em jejum!

Senna é... Orgulho da Nação!



Aquidauana está de luto.

Clarinda Yamaura Tamashiro.

Morta... Morte, triste produto!

Nada mais... Sugiro!

O povo.. Perplexo puto!

Adolescente... Pena parece retiro!



Morreu Manoel Ferreira da Silva.

Conhecido Mané Grande.

Juntou-se à comitiva.

Com Cristo... Amor expande!

Seu barco... Já a deriva!

Pegou seu último... Bonde!



Assim termina março.

Violência assola a cidade.

Infelizmente... Não disfarço!

A triste... Realidade!

Mãe com filho nos braços...

Velhos tempos... Saudade!



Mês de Abril... Começa!

Tempo de reflexão.

Volta às ruas... Promessas!

Cautela... Tem eleição!

Analise... Junte as peças!

Voto é.... Procuração!



Terremoto de seis ponto oito graus.

Sacudiu a vizinha Bolívia.

Como imenso... Vendaval!

Grande tragédia... Previa!

O mundo tem... Degraus!

A natureza... Assovia !



Morreu Zuma Monteiro de Oliveira.

Uma educadora nata.

Superou várias barreiras.

A Educação é... Grata!

Autêntica... Verdadeira!

“Cabra...” Usava medida exata!



A condenação de Lula.

Uma decisão insana.

É um remédio sem... Bula!

Na república... De banana!

Decisão política... Chula!

Território de mãe... Joana!



Moro decreta prisão de Lula.

Cumprindo o veredito.

Como remédio sem bula.

Sem fundamento o escrito.

Uma justificativa... Chula!

Falta base o veredito.



Palmeiras e Corinthians decidem o... Paulista!

Corinthians se consagra bicampeão.

Foi um show dos artistas.

Foi uma luta de... Leão!

Valeu... Bela conquista!

Quão valente o... Gavião!



Corumbaense e Operário...

Operário... Campeão!

Com as bênçãos do... Vigário!

Valeu... A velha tradição!

Um verdadeiro santuário...

É... Festa no morenão!



Morreu Luís Fabiano...

Acidente de moto.

Jesus tem um plano...

Aos incrédulos e devotos.

Junto ao Pai... Soberano!

Tragédia... Sacode qual terremoto!



Morreu Mário Gomes de Arruda

Ex-vereador da Capital

A morte... Vida desnuda!

Segue sempre o ritual.

A rota toda... Muda!

Segue no plano... Espiritual!



Início do campeonato brasileiro.

Sistema pontos corridos.

Parece um formigueiro...

Emocionante, divertido.

Segue o velho roteiro...

Uns descem... Outros subidos!



Morreu radialista Paulo Barboza

Após infarto fulminante.

Um profissional todo prosa

Como comunicado... Vibrante!

Como as pétalas da... Rosa!

A vida é... Um instante!



Ufa! Chega ao fim o Big Brother.

Gleici é a... Campeã!

Embolsou do povo... Bode!

Patrocínio de... Tantã!

Fico triste... Como pode!

Que se explodam os... Fãs!



Morreu Hélio Guimarães

Companheiro da velha guarda

Ficam suas belas... Ações!

Grande Arquiteto a... Aguarda!

Aprendemos grandes lições...

Honrou com galhardia a... Farda!



Miguel Diaz Canel...

Assume no lugar de Raul Castro.

Cuba... Um novo Chapéu!

Passou o cajado... Mastro!

A vida... Um redondel!

Grande Arquiteto... Astro!



Mário Abdo Benítez...

Eleito presidente do Paraguai.

Por mais que não... Acredites...

Diria o mineiro... “Uai!”

É preciso que... Medites!

Polo positivo... Atrai!



Nasce o terceiro filho...

Do príncipe Wiliam e de Kate...

A realeza nos... Trilhos!

Merece o vermelho... Tapete!

Mantém da origem... O brilho!

Na gíria segue... Malhete!



Morreu Agildo Ribeiro

Um grande comediante.

Aqui somos... Passageiros!

A vida é... Um instante!

Assim segue o Roteiro...

Segue a luta... Navegante!



Morreu Joel Lourenço Alves.

Em consequência de uma queda.

A ousadia... Um entrave!

Triste caminho envereda.

Causa sequelas graves...

Morte, a vida... Arreda!

Mais um amigo de farda...

Que foi para o andar de cima.

O Grande Arquiteto... Guarda!

Morte... Estraga a rima!

Os anjos o... Aguarda!

Seus feitos... Obra prima!



Assim termina abril.

A crise permanece.

Violência... Nunca se viu!

Como o desemprego... Cresce!

Uma nova gripe surgiu.

Brasileiro... Não merece!



Mês de maio então começa.

O povo preocupado.

O que mais interessa...

Que o jogo seja mudado.

A população tem pressa.

O governo... Estagnado!



Incêndio num edifício.

Invadido por moradores...

Na verdade... Precipício!

Foram momentos de horrores.

Criminoso... Tem indícios!

Pobres, na verdade... Sofredores!



Morreu José Teixeira Rodrigues.

Mais um amigo de farda.

Eta morte... Uma causa segue!

O imprevisto... Aguarda!

Em bens... Não se apegue!

Grande Arquiteto... Resguarda!



Tite convoca os jogadores...

Para Seleção da copa

São atletas de valores

No popular nossa... Tropa!

Todos os atletas vencedores.

No topo o País... Coloca!



Morreu Eloisa Mafalda.

Era uma atriz global

Joia como esmeralda...

Cumpriu belo ritual.

Bela de véu e grinalda...

Segue o plano... Divinal!



Príncipe Harry e Maghan Markle

O casamento real... Do ano!

Na verdade um evento... Mega!

Pobre dos súditos... Profanos!

Jesus, essa união... Rega!

Realize todos seus... Planos!



Finalmente prenderam Azeredo

Um tucano na cadeia...

É preciso mudar o enredo.

Desenrolar essa... Teia!

Mas a justiça tem... Medo!

Queremos... O canto da Sereia!



A greve dos caminhoneiros.

Tem o apoio da sociedade

Esses grandes brasileiros...

Tem nossa solidariedade.

Seguem firme o roteiro...

Chega de Atrocidade!



Morreu tia Inácia...

Viúva de tio Valderi.

Como a flor de acácia...

Morte... Mistério o porvir!

Tudo sobre... Falácia!

Uma vida inteira a... Servir!



Mês de maio assim termina...

Fim da greve dos caminhoneiros

Quem não cumpre o que combina...

Não passa de trapaceiro.

Mas... A dor ensina!

Esse governo... Trambiqueiro!



Mês de Junho começa.

Falta produto no mercado.

Mas... A gente não tem pressa!

O povo está... Antenado!

Não basta fazer promessa...

Tem que honrar... Combinado!



Morreu Joãozinho Bernardino

Soldado da velha guarda.

Um autêntico nordestino.

Que vestiu com garra a farda.

Corintiano desde... Menino!

Os anjos do Pai o... Aguarda!



O governo do estado...

Reduz o imposto do diesel.

Nem dá pra ser... Comemorado!

Cinco por cento... Possível!

Menos será... Arrecadado!

Foi o mínimo... Previsível!



O povo está sem rumo

Nem lembra da Seleção.

O País saiu do prumo.

Em voga a... Corrupção!

Está faltando... Insumo!

Um governo sem... Noção!



Nem a tabela da copa...

Mandaram confeccionar.

Está sem rumo a... Tropa!

Dificuldades, não... Para mencionar!

Os problemas... Envelopa!

Palavra em voga... Adicionar!



Morreu senhor Cazuza...

Irmão do finado... Juca!

Vida como... Blusa!

Frio fica na.... Butuca!

Quando o destino... Cruza!

A morte bela... Sinuca!



Copa do mundo na Rússia...

É o País de chuteira.

Vencer desejo... Astúcia!

É séria essa... Brincadeira!

Como ursinho de pelúcia...

Vamos sair da... Trincheira!



Abertura da copa do mundo...

Rússia e Arábia Saudita

Um patriotismo profundo.

Será uma peleja.... Bonita!

Comemorar... Cada segundo!

Muita paz... A gente Acredita!



Rússia marcou cinco...

Arábia Saudita... Nada!

Jogou com garra... Afinco!

Não houve marmelada.

Vencer na estreia... Um brinco

Digamos faltou... Pegada!



Morreu Valdir Pires

Ex-governador da Bahia.

A vida como... Arco ires!

Grande Arquiteto o... Guia!

Deixa marcas ao... Partires!

Descanse... Chegou seu dia!



Ufa... Festa da farinha!

Foi mantida a tradição.

Eliminou o... Já tinha!

Mas... Com nova formatação!

Sem querer perder a linha...

Mudou a nota da... Canção!



Mês de junho então termina

Com a copa em andamento.

Tem coisa que não combina...

É... Mau pressentimento!

A seleção vai pra cima...

Vive um grande... Momento!



Mês de julho então começa...

Estamos muito... Otimistas!

A taça... Que interessa!

Seleção grande... Conquista!

À torcida... Bom à beça!

Troféu... Mais um na lista!.



Morreu Maximiano Lucas

Nosso querido... Macide!

A vida grande arapuca.

Desarmar o Pai... Decide!

Destino... Coisa maluca!

Que o bom senso... Agride!



Seleção perdeu pra Bélgica.

Decepcionou os brasileiros.

Falhou sua... Estratégica!

Segue de volta o roteiro.

Quem mal come se... Lambreca!

Na política... Trapaceiros!



Expectativa na Tailândia...

Resgate de um time... Embernado!

São tantas as balburdias...

O mundo está... Antenado!

Deus tem... Misericórdia!

Nada pode dá errado!



Felizmente o resgate...

Aconteceu com sucesso.

Verdadeiro... Xeque mate

Muita tecnologia... Progresso!

Que haja sério... Debate!

Ufa! Foi comemorado... Regresso!



Jogo França e Bélgica.

Um a zero França... Vencedora!

Com a melhor estratégica...

Da final é... Detentora!

Como um passe de mágica...

Bélgica do Brasil... Malfeitora!



Bélgica vence Inglaterra.

Conquistando o terceiro...

Bode bom... “Não berra!”

Seguiu um belo roteiro.

Assim a copa... Encerra!

Alegrou o mundo... Inteiro!



França enfrenta Croácia!

Venceu é Bicampeã!

Não haverá... Falácia!

Nem tão pouco... Bam bam bam!

Perdeu mas... Com eficácia!

França saiu do... Divã!



Morreu Jaziel Martins...

Funcionário da Câmara Municipal.

A vida é mesmo assim...

Segue o seu...Ritual!

A morte não é o fim...

Vive no plano... Espiritual!



Morreu Clóvis Econômo Gomes.

Esposo da... Senhora Baianinha!

Nhô Clóvis... Carinhoso Codinome!

Descente... Nunca perdeu a linha!

Morte... A esperança consome!

O amanhã... Final se avizinha!



Eclipse lunar do século...

Visto em várias partes do mundo.

Digamos junção de círculo.

Será escuro... Profundo!

Alguns usarão... Versículos!

Aos místicos, mistério oriundo...



Pucinelli está preso....

Já não é mais candidato!

O farol ficou... Aceso!

Formaliza novo contrato.

O eleitor esperto... Coeso!

Decidiu... Não vota em rato!



Morreu Hélio Bicudo.

Advogado renomado.

Sempre ousado... Topetudo!

Na política... Teve lado!

A justiça como escudo...

Foi do PT um... Soldado!



Mês de julho então termina.

Só se fala em eleição.

Nos bastidores... Combinam!

Tem início a... Felação!

Vou mandar pra... “Cochinchina!”

Esse bando de... Ladrão!



Mês de agosto começa.

A estiagem... Permanece!

Na política tem... Trepeça!

Mas... O povo não esquece!

Santo... “Vive de promessa!”

Tem o líder que... Merece!



Os partidos se aglutinam.

Fazem as coligações.

As campanhas já turbinam.

São tantas... Articulações!

Políticos a cada esquina...

Sempre os mesmos... Fanfarrões!



Morreu a professora Regina...

Esposa do colega Antônio Marins Ribeiro

O fim... Cristo determina!

Assim... Segue o roteiro!

Escreveu a última página...

Aqui somos... “Passageiros!”



Faleceu professor Cláudio Robba.

Grande irmão da Maçonaria.

Com ele não tinha... Oba, oba!

Maestro na... Chancelaria!

Uma pessoa digna... Proba!

Justo... Jamais profanaria!



A política... Novos lances!

A direita, em apuros.

Cada capítulo... Nuances!

Escodem... Atrás do Muro!

Para que o País avance...

Importante pensar no futuro!



Lula permanece preso.

Mas... Lidera as pesquisas!

O eleitor está... Coeso!

Sabe o que a nação precisa.

O farol... Permanece aceso!

Eleitor... Veste a camisa!



Tem muita pirotecnia.

Propaganda enganosa.

Com a panela... Vazia!

Não basta discurso... Prosa!

Falta de emprego moradia...

Deixa sociedade nervosa.



O agente Correinha...

Foi brutalmente agredido.

Levaram tudo o que tinha.

Uma dupla de bandidos.

Cristo estava na linha...

Seu filho foi protegido.



Assim termina agosto.

A violência assola.

Sociedade paga imposto.

Governante só... Enrola!

Desprotegido... Exposto!

Desafinou a viola.



Setembro então começa

Com ele a primavera.

Aguardamos nova peça.

Desabrochar de nova era.

A paz... A todos interessa!

Segurança... O povo espera!



Incêndio no museu do Rio...

Transforma tudo em escombros.

Chega a dá repulsas... Calafrios!

O descaso dos seus... Membros!

Na história deixa um vazio...

Marcando um triste... Setembro!



Morreu Beatriz Segall.

Atriz da velha geração.

A fineza de um... Tergal!

À cultura... Bela contribuição!

Imprescindível como a vogal...

Deu ao mundo... Contribuição!



O presidenciável Jair Bolsonaro

Sofre um covarde atentado.

No Brasil é caso... Raro!

Deixa o povo transtornado.

Perdemos o rumo... Claro!

Agressor, felizmente encarcerado.



Morreu Agripino Barbosa do Amaral.

Grande companheiro de farda.

A vida... Segue o ritual!

Grande Arquiteto...Aguarda!

Foi um dedicado profissional...

Fez coro com... Vanguarda!



Morreu Hélio Jaguaribe...

Grande cientista político.

Conhecimento ninguém inibe.

Importante ser... Crítico!

Quem sapiência exibe...

Tem conceito... Apolítico!



Haddad assume a candidatura.

Pois, o Lula foi barrado.

Mas... Temos Deus nas alturas!

O jogo será... Virado!

Não precisa de estrutura...

Somos... Segundo colocado!



Marta a melhor do mundo

Ganha pela sexta vez

Temos orgulho... Profundo!

Renova nossa... Altivez!

Com orgulho... Difundo!

Porém, humilde... Cortez!



Modric... Melhor do mundo!

Desbanca Cristiano Ronaldo.

Com um orgulho profundo...

Da maioria... Respaldo!

Uma questão de... Segundo!

Acumulou melhor... Saldo!



Morreu Joaquim Roriz

Ex-governador do Distrito Federal

O humano, não... Perdiz!

Da espécie... Principal!

Um terno... Aprendiz!

Ataúde nunca... Final!



Vendaval em Bandeirantes...

Causou grande transtorno.

Coisa nunca vista antes...

Como pão que sai do forno.

Um susto... Horripilante!

Na cidade e... Contorno!



Bolsonaro recebeu alta.

Retorna ao Rio de janeiro.

Eleições... A grande pauta!

Organiza os marqueteiros.

Promessas... Que não falta!

Cautela com... Bravateiro!



Morreu a cantora Ângela Maria.

Que embalou gerações.

Grande Arquiteto... O guia!

Conforte nossos... Corações!

Morte não fim... Da via!

Guardamos... Belas canções!



Assim termina setembro.

O país está... Dividido!

Campanha assim... Não lembro!

Nada está... Decidido!

As igrejas... Seus membros!

Por mentiras... Seduzidos!



Outubro então começa.

A campanha está na rua.

Nada o que interessa...

A mesmice... Continua!

Cada dia... Nova peça!

Propaganda... Falcatruas!



Chega o dia das eleições.

O povo pode... Escolher!

São tantas as... Emoções!

Misto de angústia e prazer.

Das nossas... Decisões!

O Amanhã pode... Florescer!

Termos segundo turno

Entre Haddad e Bolsonaro!

Entre sapato e coturno...

A um falta... Preparo!

Parece está em... Saturno!

Digamos um cão sem... Faro!



Morreu Gil Gomes...

Jornalista arretado.

Profissional de renome...

Sempre deixou seu recado.

Na história fica... Nome!

Aqui cumpriu seu legado.



Corinthians e Cruzeiro decidem

A Copa do Brasil

Belo jogo não duvidem...

O cruzeirense sorriu.

Com sua torcida... Brindem!

Ao Pódio pela sexta vez... Subiu!



A maior ponte do mundo...

Foi inaugurada na China.

É um orgulho... Profundo!

Que o progresso... Determina!

Novo momento ao... Mundo!

Assim a viola... Afina!



Faleceu o cabo Edson.

Sofreu enfarto fulminante.

Lida, não... “Lei de Gerson!”

Respeito ao semelhante.

No meio surge... Frisson!

Mas... Vida um instante!



Portal Atacado...

Teve sua inauguração.

Eta, empresário... Arrojado!

Ao povo mais opção.

Anastácio foi... Agraciado!

Ganha toda... Região!



Terminada as eleições...

Já temos os vencedores.

Algumas renovações.

O povo reviu... Valores!

Trocaram alguns... Medalhões!

Mudaram governadores.



Reinaldo Azambuja

Reeleito no estado!

Foi onde dorme a coruja.

Dizem... O Jogo “é jogado!”

Foi uma campanha... Suja!

Porém, respeito ao resultado.



Jair Messias Bolsonaro...

Foi eleito... Presidente!

Esperamos que tenha preparo.

Do amor... Semeie a semente!

Com sapiência... Encaro!

Que apazigue... Ambiente!



Lewis Hamilton é penta...

Duas corridas de antecedência.

O sábio jamais... Inventa!

Pois, é pura competência.

Na história seu nome... Assenta!

Mistura... Sorte inteligência!



O jogador Daniel Corrêa...

Foi brutalmente assassinado.

Merece está na cadeia...

Este insano... Desalmado!

De maneira macabra... Feia!

Teve o pênis... Decepado!



A maior estátua do mundo...

Inaugurada na... Índia!

É um orgulho profundo

Coisa igual nunca... Ainda!

Com Cristo Redentor... Confundo!

Diria o matuto... “Coisa líndia!”



Mês de outubro termina.

Escolhido o presidente.

A maioria... Domina!

Já Collor... “Minha gente!”

Susto, não ligue a bina...

Faça ao menos... Suficiente!



Mês de novembro começa

Momento de reflexão.

Saudade seja a peça.

Refaça a... Conexão!

Saudade grande... Remessa!

Alaga... Olhos coração!



Tem início da piracema

Nos rios do estado.

Aos pescadores... Dilema!

São meses... Desempregados!

Necessário discutir o tema.

A eles... Proteção do estado!



Inicia o horário de verão...

Adianta o relógio... Uma hora!

Alguns transtornos... Trarão!

Saudade do tempo... Outrora!

Dizem que economia... Terão!

Para o bem de todos... “Bora!”



Deslizamento de terra...

Mata quinze em Niterói.

Estamos descendo a serra...

Omissão... Maltrata dói!

A solução sempre... Emperra!

Desvio de recursos... Corrói!



Morreu Aldyr Garcia Schlee...

Criou a camisa da... Canarinho!

Nome parece... Clichê!

Com dedicação... Carinho!

Escritor irá.... Permanecer!

Gaúcho da boa terrado vinho!



Submarino Argentino...

Após um ano encontrado.

Quarenta e quatro seus... Destinos!

Finalmente... Revelados!

Aqueles sonhos... Meninos!

Militares... Dedicados!



Argentina enlutada...

Resgatará seus heróis.

As famílias revoltadas...

Apagaram seus... Faróis!

Cumpriam bela jornada.

Águas, entranhas... Lençóis!



Quarenta e quatro militares...

Perderam suas... Vidas!

Não retornaram aos lares...

Deixa aberta essa... Ferida!

Eram cidadãos... Exemplares!

Sem opções nem... Saídas!



Os médicos cubanos...

Vão embora do País.

Povo pobre no abandono...

As mazelas pedem... “Bis!”

O pobre perde... Sono!

Lamenta... “A besteira que fiz!”



Brasil vence Camarões

Placar de um a zero.

Encontro entre seleções

Jogo legal, eu considero.

Não... “Tantas emoções!”

Porém, vencemos... É vero!



Luiz Henrique Mandetta...

Será ministro da Saúde.

Tem processo na gaveta.

Mas... Insignificante rude!

Será governo sem treta.

Falcatruas... Vai pro ataúde!



Deputada Tereza Cristina.

Ministra da Agricultura.

Tudo certo... Combina!

Esquece que... Não há lisura!

Sujeira dispara a bina.

Não tem processo é... Pura!



Presidente procura... Denunciados!

Parece caso... Estranho sinistro!

Cumpriu o que foi falado...

Dá cargo... Vira ministro!

Mas... Tinha avisado!

Aconteceu conforme... Previsto!



Palmeiras... Campeão!

Uma rodada de antecedência.

Parabéns ao... Felipão!

Muita raça... Competência!

Cumpriu a bela missão...

Com cautela... Paciência!



Hamilton vence em Abu Dhabi.

Numa corrida... Perfeita!

Estratégia de quem... Sabe!

Assim, seu bolo... Enfeita!

Questionamento, não... Cabe!

Dói menos quando... Aceita!



Morreu Cicero Juazeiro

Nordestino arretado.

Cumpriu um belo roteiro.

Construiu o seu... Legado!

Aqui... “Somos Passageiros!”

Descanse em paz... “Obrigado!”



Mês de novembro termina

Governo monta equipe.

Tem coisa que não combina.

Junta ácaro... Alergia gripe!

Tem partido que turbina...

Sobe a serra... Araripe!



Mês de dezembro começa.

Oba, vem décimo terceiro.

Serão cumpridas... Promessas?

Presidente enfrenta... Vespeiro!

Nos bastidores... Conversa!

Surge um bando... Interesseiros!



Morreu George W. Bush...

Ex-presidente americano.

Na verdade um... Crush!

Ao povo executou seu... Plano!

Adorava o belo... Plush!

Garboso e... Soberano!



Fim do campeonato brasileiro.

Palmeiras é Campeão...

Os quatro derradeiros.

Desce pra segunda divisão.

Sport, Vitória, Paraná, América mineiro...

Seus torcedores... Decepção!



Times da segunda divisão

Quatro sobem pra primeira

Fortaleza... Campeão!

CSA, Avaí e Goiás mudam... Trincheira.

Com garra... Dedicação!

Passaram pelas... Peneiras!



Bolsonaro e vice foram diplomados...

Receberam o sonhado... Certificado!

Para pegarem o... Cajado!

Encontram-se... Habilitados?

Tomara... Estejam preparados!

Para... Darem conta do Recado!



Pela equipe escalada...

Estamos descendo a... Serra!

Uma equipe despreparada...

Onde o progresso... Emperra!

De mangas... “Arregaçadas!”

Enfrentaremos essa... Guerra!



Euler Fernando Grandolpho

Atirador Cruel desalmado.

Com hálibe de mofo.

Num ato vil tresloucado.

Deixa quatro fieis mortos.

Em sua vida dá... Se matado!



Na catedral de Campinas...

Quatro mortos, quatro feridos.

Uma verdadeira... Chacina!

Sem razão... Não tem sentido!

Como ave de... Rapina!

Um marginal... Bandido!



A violência assola...

O País de norte a sul.

O pobre luta... Rebola!

Mas... Política toca rebu!

Está ficando de esmola...

Sob o céu lindo... Azul!



Atlhético Paranaense...

Entra para história...

Nos pênaltis... Vence!

Chega ao ápice da glória.

Título Mundial a... Pertence!

Júnior... Na memória!



Ganhei um liquidificador...

Sorteio... Gás do Parente!

Admiro... Empreendedor

Ousado e competente.

Ganhar tem... Doce sabor!

Empresário... Inteligente!



O Médium João de Deus...

Acusado de abuso sexual.

Fiéis seguidores... Seus!

Segundo denúncia era... Habitual!

Seja religioso ou... Ateu!

Atacava mesmo não... Consensual!



Do Brasil e exterior...

Denúncia de todo canto.

Sentindo-se... Superior!

Intocável em seu... Manto!

Como diria... “Belchior!”

O místico como... Encanto!



Grande incêndio em Manaus...

Destruiu seiscentas residências.

Foi um desespero... Total!

A Cristo peço... Clemência!

Uma tragédia sem igual...

A esse povo... Sofrência!



Ministro Marco Aurélio de Melo

Liberta... Em segunda Instância!

Com sapiência bate o martelo.

A decisão com altivez... Elegância!

Vencemos mais um duelo...

Tudo... Questão de Tolerância!



Professora Elizabeth Castelini Santos.

Mais uma vítima da... Dengue!

A família fica em prantos...

Um verdadeiro... Perrengue!

Saúde descaso é... Tanto!

Não resolve que... Arengue!



Finalmente Lula em liberdade.

Uma questão de justiça.

Chega de... Parcialidade!

Respeito, base... Premissa!

Deve agir com austeridade.

Que seja feito a... Derriça!



Liminar infelizmente... Cassada!

Lula... Continua na prisão!

Verdadeira... Palhaçada!

Ignoram a... Constituição!

O jogo... “É bruto, camarada!”

Permanece a... Perseguição!



Grande Gabriel Medina.

No Surf... Bi mundial!

Com empenho segue rotina.

Dedicação é... Total!

Vitórias títulos combinam...

Com esse grande... Profissional!



Mundial de Clubes... Grande decisão!

Al Ain com Real Madrid.

Quatro a um... Real campeão!

Foi luta Golias... Davi!

Disputa limpa com emoção.

Inédito, consecutivos... Tri!



Tsunami na Indonésia...

Causa grande destruição.

Local uma... Falésia!

Causa grande aflição.

Não simples... Maresia!

Centenas de mortos... São!



Morreu Luiz Carlos Sigmaringa Seixas

Ex deputado Federal.

Lamentamos esse... Deixa!

A vida segue... Ritual!

A existência segredo... Caixa!

Seus feitos ficam... Memorial!



Americano Colin O’Brady atravessou...

Antártica a pé e sozinho.

Cinquenta e quatro dias... Cruzou!

Continente gelado... Friozinho!

Um novo recorde... Registrou!

Cabra Ousado... O garotinho!



Morreu Empresário Ueze Elias Zahran...

Fundador da Copagaz e TV Morena.

Vida espinhosa... Saran!

A luta não foi... Pequena!

Daí uma multidão de... Fãs!

Morte... Registra última cena!



Morreu Ugo Furlan...

Dono da fazenda Paraíso.

A vida, belo... Divã!

Como da criança... Sorriso!

Desconhecemos o... Amanhã!

Chegado momento... Preciso!



Morreu Moacir Aleixo...

Veterano da força expedicionária.

Ajudou colocar o País no... Eixo!

Em situações... Precárias!

Pôs o adversário... Abaixo!

Na guerra luta... Diária!



Estamos no crepúsculo do ano.

E não cessam as novidades.

O povo sempre esperando.

O fim da arbitrariedade.

Com dias melhores sonhando...

Está toda sociedade.



Mais um ano que se finda.

Cumpri o nobre legado.

Registrei em versos e rima...

Fatos aqui... Registrado!

Como começa e termina...

Dois mil e dezoito... Obrigado!



Chega a hora da virada,

Quem quiser festar...Feste!

Registro última cartada:

Corrida de São Silvestre.

Mais uma página marcada...

O ano novo promete!



No feminino venceu...

A queniana Sandrafelis Tuei

Grande esforço... Desprendeu!

Eu... Apenas registrei!!

Um ritmo forte... Empreendeu!

Parabéns... Pronto falei!



No masculino venceu...

O etíope Balahy Belabh

Etiópia... O País seu!

Aos brasileiros... Aplaudir!

Mostrou garra... Valeu!

Valente... Deve seguir!



São Silvestre... Um marco!

De integração dos povos.

As ruas, o grande palco.

Ao assistir, me renovo.

Representa um abraço

Uma explosão... Quais fogos!



Este horário da corrida...

Pela parte da manhã.

As ruas coloridas...

Cheias... Vira um Maracanã!

Belo desfile de vidas.

Alguns... Homenageiam o fã!



A cada ano que passa.

A festa fica mais bela.

Povos de todas as raças.

Desfilam na passarela.

Percurso, São Paulo abraça.

O mundo corre na tela.



Registro esses fatos...

Para a história marcar.

A vida é um extrato:

Pra colher... Tem que plantar!

Fica aqui um grande abraço...

Do “Poeta Popular.”.



Espero ter contribuído...

Para um melhor porvir.

Estamos construindo...

Belos dias hão de vir.

Assim, vai se despedindo...

O poeta VALDEMIR.



Ao final de mais um ano.

A esperança se renova.

O povo continua sonhando.

À busca de boas novas.

E o janeiro chegando...

Deixa a vida perfumosa.



Foi um ano conturbado.

Marcado pelo golpismo.

Temer... Governo aloprado!

Levando o País ao abismo.

Juro... Estou envergonhado!

É... Falcatrua casuísmo!



Que Deus abençoe a todos!

Que virão melhores dias!

Que haja pelo menos um toldo...

Para abrigo, moradia!

Seja o ano novo...

O nascer... Melhores dias!



Apesar... Eu ainda acredito!

Com afinco... Trabalhar!

Vale o que está... “Escrito!”

Juro, não irei... Atrapalhar!

Em respeito ao... Veredito!

Paz,, amor vou... Espalhar!



Vamos rever conceitos!

Alguns, reavaliar...

Lembrando... Natureza é vida!

Devemos preservar.

Este mundo tem jeito se...

Matas nativas forem mantidas.

Isto é a fórmula de...

Recuperar... Vidas.



Gostaria de alertar os humanos:

Olhem! O clima está mudando!

Muita catástrofe

E... Contraria o Soberano!

Será a oportunidade...



De mudar alguns conceitos.

Orar e... Semear...

Ser da história sujeito!



Sendo a vida finita,

Ambiente nossa... Morada.

Não destruir a natureza,

Transformando-a em carvão.

Olhar... Com outros olhos,

Ser do mundo... Guardião!



Poema: Valdemir Gomes dos Santos

31/12/2018