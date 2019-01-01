

Tenho que mudar postura...

Pois, preciso ser aceito.

Às diferenças... Respeito!

Diante de a conjuntura.

Impossível impor... Cultura!

Tudo tem seu... Momento!

É necessário... Argumento!

Nada por... Imposição!

Calma deve ser... Condição!

Em qualquer... Relacionamento!



Em um mundo conturbado.

Necessário mudar... Rotina!

No fogo jogar... “Gasolina!”

Imprevisível... Resultado!

O respeitar ser respeitado...

Condição natural não... Imposto!

Cada pessoa seu... Gosto!

Uma questão de convivência.

Tudo causa... “Consequência!”

Diante do fato... Posto!



Cada um... “No seu quadrado!”

Esta verdade... “Um fato!”

Exemplo, gato... “Rato!”

Não deve ser... Copiado!

Conceito... “Certo errado!”

Tudo questão de... Momento!

Melhorar o pavimento...

Sempre... Saída caminho!

Superar barreiras... Espinhos!

Com maestria... Talento!



A vida em sociedade...

Apresenta... Desafios!

Não deixe espaços... Vazios!

Dê à vida... Qualidade!

Não tem dono... “Verdade!”

Atitude... Amor, carinho!

Ninguém feliz... “Sozinho!”

Reveja sua... Conduta!

Seja leal na... Disputa!

Paz registre em... “Pergaminho!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/012019