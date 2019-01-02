Valdemir Gomes
Tempo de rever conceitos.
Remover das flores... Espinhos!
Traçar um novo caminho.
Preservar do rio... Leito!
Maior virtude... Respeito!
Do amor, melhor semente.
Proteger o ambiente...
Pois, dele membro... Parte!
Paz, bandeira... Estandarte!
Torna a vida... Convergente!
Um amanhã promissor...
Desafio, objetivo diário.
De Cristo... Serventuário!
Mais que isso... “Emissor!”
Como mestre... Professor!
Siga seus ensinamentos.
Viva cada momento...
Seja joia no... Relicário!
De a felicidade... Emissário!
Da massa melhor... Fermento!
A cada ano que termina...
Acúmulo de experiência.
Com cautela... Paciência!
O amor acende a bina.
Observe as regras... Doutrinas!
A lida segue... Avante!
Respeito ao semelhante...
É atitude... Sensata!
Jamais use a chibata...
Não, atitude... Arrogante!
Na retina da... Saudade!
Estão os entes... Queridos!
Pelo Grande Arquiteto... Recolhidos!
Vivem na... Eternidade!
Sob a luz da verdade...
Escreveram bela história.
No arquivo da memória...
Guardo seus ensinamentos.
Olho para o firmamento...
Vejo o Reino da... Glória!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/01/2019
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