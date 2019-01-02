

Tempo de rever conceitos.

Remover das flores... Espinhos!

Traçar um novo caminho.

Preservar do rio... Leito!

Maior virtude... Respeito!

Do amor, melhor semente.

Proteger o ambiente...

Pois, dele membro... Parte!

Paz, bandeira... Estandarte!

Torna a vida... Convergente!



Um amanhã promissor...

Desafio, objetivo diário.

De Cristo... Serventuário!

Mais que isso... “Emissor!”

Como mestre... Professor!

Siga seus ensinamentos.

Viva cada momento...

Seja joia no... Relicário!

De a felicidade... Emissário!

Da massa melhor... Fermento!



A cada ano que termina...

Acúmulo de experiência.

Com cautela... Paciência!

O amor acende a bina.

Observe as regras... Doutrinas!

A lida segue... Avante!

Respeito ao semelhante...

É atitude... Sensata!

Jamais use a chibata...

Não, atitude... Arrogante!



Na retina da... Saudade!

Estão os entes... Queridos!

Pelo Grande Arquiteto... Recolhidos!

Vivem na... Eternidade!

Sob a luz da verdade...

Escreveram bela história.

No arquivo da memória...

Guardo seus ensinamentos.

Olho para o firmamento...

Vejo o Reino da... Glória!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/01/2019