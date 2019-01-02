Valdemir Gomes
“Diante do barulho do Silêncio...”
Marquei encontro comigo.
Coração refúgio... Abrigo!
Cumpri a missão de... Oficio!
Na retina o prenúncio...
Que havia algo... Errado!
Pensamento... Acelerado!
Decodificava a mensagem.
Fiz assim, longa viagem...
Encontrei sonhos... Dilacerados!
Na retina de minh’alma...
Uma busca... Incessante!
Tal qual solitário retirante...
Ousava manter a calma.
Na caatinga agreste... Palmas!
Escorrendo na... Da saudade!
Caminhos, silhuetas... Beldade!
Flores entre... Espinhos!
No alto... Gorjeava passarinho!
Ruminava triste... Realidade!
Marquei um encontro...
Casual comigo mesmo.
Pés fritavam... Torresmo!
No labirinto da vida... Entro!
Num repente... Hipocentro!
Da torrente... Tsunami!
Zumbidos de... Enxame!
Era a grande... Plateia!
Nas patas da centopeia...
Subindo a serra... Andaime!
O eco frenético do olhar...
Resplandecia na montanha.
Perdido em minhas... “Entranhas!”
Sentia a vida... Abrolhar!
Cheiro da terra ao molhar...
Com suaves gotas de orvalho.
Qual coringa do... Baralho!
Este humilde caminhante...
Chama brasa... Fumegante!
No final, restos... “Borralho!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/01/2019
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS