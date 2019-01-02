“Diante do barulho do Silêncio...”

Marquei encontro comigo.

Coração refúgio... Abrigo!

Cumpri a missão de... Oficio!

Na retina o prenúncio...

Que havia algo... Errado!

Pensamento... Acelerado!

Decodificava a mensagem.

Fiz assim, longa viagem...

Encontrei sonhos... Dilacerados!



Na retina de minh’alma...

Uma busca... Incessante!

Tal qual solitário retirante...

Ousava manter a calma.

Na caatinga agreste... Palmas!

Escorrendo na... Da saudade!

Caminhos, silhuetas... Beldade!

Flores entre... Espinhos!

No alto... Gorjeava passarinho!

Ruminava triste... Realidade!



Marquei um encontro...

Casual comigo mesmo.

Pés fritavam... Torresmo!

No labirinto da vida... Entro!

Num repente... Hipocentro!

Da torrente... Tsunami!

Zumbidos de... Enxame!

Era a grande... Plateia!

Nas patas da centopeia...

Subindo a serra... Andaime!



O eco frenético do olhar...

Resplandecia na montanha.

Perdido em minhas... “Entranhas!”

Sentia a vida... Abrolhar!

Cheiro da terra ao molhar...

Com suaves gotas de orvalho.

Qual coringa do... Baralho!

Este humilde caminhante...

Chama brasa... Fumegante!

No final, restos... “Borralho!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/01/2019