Preciso...



Marcar encontro... Comigo!

Fazer uma... Auto faxina!

Conforme a regra determina...

O amor... Melhor abrigo!

Grande Arquiteto... Religo!

Em suas mãos meu destino.

Afinal, não mais... Menino!

Perfeito qual... Gabarito!

O respeito deve... Irrestrito!

Felicidade tem... Hino!



Uma reunião familiar...

Tem valor... Incomensurável!

Como rocha... Impermeável!

Importante... Reconciliar!

Valor... Mata ciliar!

Protege a fonte... Nascente!

Faz germinar a semente...

Da alma... Do coração!

Qual a nota... “Canção!”

Da razão... Um expoente!



Melhorar a cada dia...

Superar todos... Defeitos!

Como ser... Justo, perfeito!

É um ato de... Ousadia!

Entender enredo, melodia...

Acenar bandeira... Gesto!

Carinho, atitude... Modesto!

Diante de... Adversidade!

Calçar sandálias... “Humildade!”

Evitar celeuma... Protesto!



À busca de dias... Melhores!

É um belo... Ousado desafio!

Chega dá náusea... Calafrios!

Necessário rever... Valores!

Do mundo somos... Atores!

Neste grande... Picadeiro!

Aceitar regras... Roteiros!

Afinal,... “Seguir em frente!”

Ser o algo... Diferente!

Mundo... Barco, timoneiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/01/2019