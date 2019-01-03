Preciso...

Valdemir Gomes
Marcar encontro... Comigo!
Fazer uma... Auto faxina!
Conforme a regra determina...
O amor... Melhor abrigo!
Grande Arquiteto... Religo!
Em suas mãos meu destino.
Afinal, não mais... Menino!
Perfeito qual... Gabarito!
O respeito deve... Irrestrito!
Felicidade tem... Hino!
Uma reunião familiar...
Tem valor... Incomensurável!
Como rocha... Impermeável!
Importante... Reconciliar!
Valor... Mata ciliar!
Protege a fonte... Nascente!
Faz germinar a semente...
Da alma... Do coração!
Qual a nota... “Canção!”
Da razão... Um expoente!
Melhorar a cada dia...
Superar todos... Defeitos!
Como ser... Justo, perfeito!
É um ato de... Ousadia!
Entender enredo, melodia...
Acenar bandeira... Gesto!
Carinho, atitude... Modesto!
Diante de... Adversidade!
Calçar sandálias... “Humildade!”
Evitar celeuma... Protesto!
À busca de dias... Melhores!
É um belo... Ousado desafio!
Chega dá náusea... Calafrios!
Necessário rever... Valores!
Do mundo somos... Atores!
Neste grande... Picadeiro!
Aceitar regras... Roteiros!
Afinal,... “Seguir em frente!”
Ser o algo... Diferente!
Mundo... Barco, timoneiro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/01/2019
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