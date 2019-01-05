Valdemir Gomes
Grande... Comunicador!
Por mais de quarenta anos...
Executou belo... Plano!
Honesto dedicado... Lutador!
Um ilustre... “Madrugador!”
Acordava com os passarinhos.
Com entusiasmo amor... Carinho!
Levava aos... Caminhoneiros!
Da paz... Fiel mensageiro!
A pé devagar... “Devagarinho!"
“Alvorada Pantaneira...”
Difusora... Aquidauana!
Acordar era... “Bacana!”
Aquela voz... Campineira!
Deslizava qual... Esteira!
Falava com... Coração!
Qual a nota da canção...
Nos tímpanos... Melodia!
Abre alas... Novo dia!
Cada música... Oração!
Descanse em paz, amigo!
Disse parceiro... “Sady Soares!”
Discursou... Entre populares!
Madrugada... “Xacomigo!”
Jesus está... Contigo!
Por Ferreira da Silva... Lembrado!
Exaltou seu belo... Legado!
Enalteceu a música... “Raiz!”
Profissional dedicado... Feliz!
Nesta hora... “Tchau, Obrigado!”
Querido Áureo da Silva...
Agradeço pela... Amizade!
Fica lembrança... Saudade!
Emissora, seu amor... Diva!
De forma simples criativa...
Amava a vida... “Liberdade!”
Descanse na... Eternidade!
Sua linda trajetória...
Vive em nossa... Memória!
Marcas... Respeito autenticidade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/01/2019
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