Valdemir Gomes
Retina da saudade...
Ancorei meu pensamento.
Lembrei nossos momentos...
Soam lágrimas... De verdade!
Onde não... Trapaça maldade!
Apenas imagens... Campeiras!
As ingênuas brincadeiras...
Com carinho e respeito.
Não havia preconceito...
Eta menina... Faceira!
Aquele sorriso alegre...
Amor... Tinha a fragrância!
Com sutileza elegância...
Que a infância... Integre!
Um verdadeiro... Milagre!
Brotava discreto... Sorriso!
Vivíamos no paraíso.
Em meio à natureza.
Rosa quanta... Singeleza!
Da beleza... Selo ISO!
Em cada gesto... Olhar!
O coração... Disparava!
Alma saltitante... Formigava!
Num repente a... Fervilhar!
Em sonhos ladrilhar...
Caminhos da... Cinderela!
Diante da passarela...
Adolescente... Bisonho!
Despejava olhar... Risonho!
O mais feliz... Tagarela!
O calendário... Desbotado!
Registra quantos... Janeiros!
O pé de jasmineiro...
Com seu caule... Enrugado!
Continua enfeitado...
Perfumando a lua cheia.
Nele aranha tece a teia...
Consegue seu... Intento!
Captura insetos... Alimento!
Saudade o... Incendeia!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/01/2019
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