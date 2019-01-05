Retina da saudade...

Ancorei meu pensamento.

Lembrei nossos momentos...

Soam lágrimas... De verdade!

Onde não... Trapaça maldade!

Apenas imagens... Campeiras!

As ingênuas brincadeiras...

Com carinho e respeito.

Não havia preconceito...

Eta menina... Faceira!



Aquele sorriso alegre...

Amor... Tinha a fragrância!

Com sutileza elegância...

Que a infância... Integre!

Um verdadeiro... Milagre!

Brotava discreto... Sorriso!

Vivíamos no paraíso.

Em meio à natureza.

Rosa quanta... Singeleza!

Da beleza... Selo ISO!



Em cada gesto... Olhar!

O coração... Disparava!

Alma saltitante... Formigava!

Num repente a... Fervilhar!

Em sonhos ladrilhar...

Caminhos da... Cinderela!

Diante da passarela...

Adolescente... Bisonho!

Despejava olhar... Risonho!

O mais feliz... Tagarela!



O calendário... Desbotado!

Registra quantos... Janeiros!

O pé de jasmineiro...

Com seu caule... Enrugado!

Continua enfeitado...

Perfumando a lua cheia.

Nele aranha tece a teia...

Consegue seu... Intento!

Captura insetos... Alimento!

Saudade o... Incendeia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/01/2019