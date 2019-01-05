

Vale um verdadeiro amigo?

É como água... Potável!

Seu valor... Incomensurável!

Diante disso... Não tem preço!

Cada dia um... Recomeço!

No momento de dificuldade...

Com carinho... Lealdade!

Do amor, escudo... Endereço!



Não é irmão de... Sangue!

Mas... De caminhada!

Enfrenta qualquer parada...

No bom sentido... “Bumerangue!”

Por mais que... Zangue!

Rota que leva... Paraíso!

Esboça um belo sorriso.

Disponibiliza seu... Ombro!

Alma organiza... Escombros!

Do coração... Sensor, guizo!



Na dificuldade do dia a dia...

Enfrenta qualquer parada.

Fortalece a caminhada.

Melhor fonte de energia.

Com seu sorriso, irradia...

Luz para seu projeto.

Elimina exclui... Desafeto!

Uma rosa sem espinho...

Tem a receita... Carinho!

Imagem... Grande Arquiteto!



Aquela palavra de apoio...

“Pode contar... Comigo!”

É fortaleza... Abrigo!

Separa trigo do... Joio!

Cantiga de vaqueiro... “Aboio!”

Medida certa... Abraço!

Como esquadro... Compasso!

Dose... Na cota certa!

Lado divino desperta...

Todos os sonhos... Refaço!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/01/2019