Tarde nublada de domingo...

Armei minha rede no pomar.

Canário seu canto... Derramar!

Nuvens escorriam alguns... Pingos!

Na quermesse locutor... Bingo!

Tentei tirar uma soneca.

No coqueiro coaxava... Perereca!

Galinha cacarejava no terreiro.

O galo garboso faceiro...

Matuto... Água na caneca!



Diante deste insólito cenário...

Ouvia-se a queda da... Cachoeira!

A menina... Moça faceira!

Manuseava belo... Rosário!

Comandava a... Vigário!

Pregação sermão... Homilia!

Barraca, crianças... Pescaria!

De repente... Ousado grilo!

Cantoria a seu... Estilo!

Segue a reza... Ave Maria!



Então consultei o calendário!

Que fazem estes... Aventureiros?

Percebi... Seis de janeiro!

Fé... Não tem dia horário!

Todos em frente ao santuário...

Celebrava folia de... Reis!

Grande Arquiteto... Louvarei!

Momento de união... Fé!

Não importa Cristo, Jesus... Javé!

O cerimonial... Respeitarei!



Após o suntuoso... Ritual!

Um pequeno parlatório.

Deposita-se... Ofertório!

Desmonta árvore de natal.

Assim, age todo... Mortal!

Ato simbólico... Religioso!

Procedimento... Cerimonioso!

Fechamento do evento... Natalino!

Homenagens... Jesus menino!

Chega a ser... Contagioso!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/01/2019