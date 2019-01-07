

Raiar de um novo ano.

Nasce um outro momento.

Refazer... Planejamento!

Combater o rude insano...

Muita fé no... Soberano!

A vida segue... Avante!

Cada segundo... Instante!

Absorver nova mensagem.

Reorganizar a bagagem...

Deixar de ser... Andante!



Assume uma nova gestão.

O País muda... Rumo!

Nova ordem... Insumo!

Esse o “X” da... Questão!

Receber... Conduzir bastão!

Motivo de sobrevivência.

Muita calma... Inteligência!

Combater homem... Deserto!

Acreditar... “Vai dá certo!”

Necessário... Paciência!



Uma nova realidade...

Isto... “Fato consumado!”

Do comandante ao... Soldado!

Acreditar... Necessidade!

Com carinho... Lealdade!

Importante ter... Atitude!

Combater o profano rude...

Missão constante... Diária!

Não, postura... Hilária!

A espera do... Ataúde!



Guia... Grande Arquiteto!

O amor... Melhor insumo!

A vida não... Resumo!

Execução de... Projeto!

Manter-se... Justo correto!

É um desafio... Diário!

De Cristo... Serventuário!

Combater sempre... Profano!

Ajudar a carregar... Piano!

Sob as bênçãos do... Vigário!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 08/01/2019