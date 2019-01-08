

Dia agradeço ao Pai...

Pelo maravilhoso dom da vida.

Mostra-me caminhos... Saída!

Na rotina do vem... Vai!

Os bons fluídos... Atrai!

Buscando a melhor rota...

Com respeito sem... “Chacota!”

À luta seguindo... Avante!

A cada minuto, instante...

Não, temor diante da derrota.



Como um ser... Justo perfeito!

Fazer sempre a diferença...

Defender do próximo à crença.

Superar os meus... Defeitos!

Ataúde, não... Último leito!

O lapidar-se... Desafio diário!

Como um simples serventuário...

Resistir aos ataques... Tentação!

Pois, amor... Pré-condição!

Dedicação total... Usuário!



Saber encarar os desafios...

Com persistência... Coragem!

Suportar o peso da bagagem...

Chega a dá... Calafrios!

A outra margem do rio...

Mostra outro... Horizonte!

O que está atrás do monte...

Precisa ser... Conquistado!

Qual sentinela... Soldado!

Ser da sociedade... Ponte!



Tropeços, vitórias... Derrotas!

Fazem parte do... Roteiro!

Faz enxergar o verdadeiro...

Direção rumo à frota.

Não, ouvidos à... “Lorotas!”

Ignorar os... Bravateiros!

Sem noção... “Aventureiros!”

Tal qual um... Passarinho!

Coragem ao fazer o ninho...

Sem perder foco... Roteiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/01/2019