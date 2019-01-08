Valdemir Gomes
Dia agradeço ao Pai...
Pelo maravilhoso dom da vida.
Mostra-me caminhos... Saída!
Na rotina do vem... Vai!
Os bons fluídos... Atrai!
Buscando a melhor rota...
Com respeito sem... “Chacota!”
À luta seguindo... Avante!
A cada minuto, instante...
Não, temor diante da derrota.
Como um ser... Justo perfeito!
Fazer sempre a diferença...
Defender do próximo à crença.
Superar os meus... Defeitos!
Ataúde, não... Último leito!
O lapidar-se... Desafio diário!
Como um simples serventuário...
Resistir aos ataques... Tentação!
Pois, amor... Pré-condição!
Dedicação total... Usuário!
Saber encarar os desafios...
Com persistência... Coragem!
Suportar o peso da bagagem...
Chega a dá... Calafrios!
A outra margem do rio...
Mostra outro... Horizonte!
O que está atrás do monte...
Precisa ser... Conquistado!
Qual sentinela... Soldado!
Ser da sociedade... Ponte!
Tropeços, vitórias... Derrotas!
Fazem parte do... Roteiro!
Faz enxergar o verdadeiro...
Direção rumo à frota.
Não, ouvidos à... “Lorotas!”
Ignorar os... Bravateiros!
Sem noção... “Aventureiros!”
Tal qual um... Passarinho!
Coragem ao fazer o ninho...
Sem perder foco... Roteiro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/01/2019
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