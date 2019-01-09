Valdemir Gomes
Traçar um novo rumo...
Mudar caminho... Roteiro!
Ser do barco... Timoneiro!
A vida não... Resumo!
Humano... Produto de consumo!
Protagonista da história.
Pois, sua ação trajetória...
Interfere na sociedade.
Sob a luz da verdade...
Não, atitude... Inglória!
O mundo... Tecnológico!
Exige... Planejamento!
Sua ingerência... Fomento!
Somos parte... Cronológico!
Impor seu ideológico...
Tem que transpor... Barreira!
Nessa roleta... Esteira!
Necessário... Sensatez!
Ser humilde, cortês...
Com calma... Sobe a ladeira!
O desejo de mudança...
Desperta curiosidade... Sentido!
Rumo ao desconhecido...
Requer coragem... Confiança!
Ousadia, fé, esperança...
Fazem parte do pacote.
Novo rumo seja... Mote!
Como conteúdo... Bagagem!
Conquistar a outra margem...
Sem ser cobaia... Mascote!
Na retina do... Horizonte!
Janeiro surge... Outro ano!
Reformular alguns planos...
Grande Arquiteto... Ponte!
Escalar serra... Monte!
Sem jamais perder o foco.
Como agente, coloco...
Toda minha... Energia!
Preciso sair de a letargia...
À luta te... Convoco!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/01/2019
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