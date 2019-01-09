

Traçar um novo rumo...

Mudar caminho... Roteiro!

Ser do barco... Timoneiro!

A vida não... Resumo!

Humano... Produto de consumo!

Protagonista da história.

Pois, sua ação trajetória...

Interfere na sociedade.

Sob a luz da verdade...

Não, atitude... Inglória!



O mundo... Tecnológico!

Exige... Planejamento!

Sua ingerência... Fomento!

Somos parte... Cronológico!

Impor seu ideológico...

Tem que transpor... Barreira!

Nessa roleta... Esteira!

Necessário... Sensatez!

Ser humilde, cortês...

Com calma... Sobe a ladeira!



O desejo de mudança...

Desperta curiosidade... Sentido!

Rumo ao desconhecido...

Requer coragem... Confiança!

Ousadia, fé, esperança...

Fazem parte do pacote.

Novo rumo seja... Mote!

Como conteúdo... Bagagem!

Conquistar a outra margem...

Sem ser cobaia... Mascote!



Na retina do... Horizonte!

Janeiro surge... Outro ano!

Reformular alguns planos...

Grande Arquiteto... Ponte!

Escalar serra... Monte!

Sem jamais perder o foco.

Como agente, coloco...

Toda minha... Energia!

Preciso sair de a letargia...

À luta te... Convoco!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/01/2019