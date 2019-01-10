Procurei...



No arquivo da saudade.

Vestígios de minha infância.

Com sutileza... Elegância!

Bons tempos de liberdade.

Com amor... Criatividade!

Lembrei os velhos brinquedos.

Embaixo do frondoso... Arvoredo!

Bebia água de caneca.

À sombra tirava... Soneca!

Contava a... Segredos!



Sabiá feliz... Cantarolava!

O João de Barro... Matreiro!

Um tanto quanto, cabreiro...

Sua casa... Aprontava!

O barro... Depositava!

Fazia o alisamento.

Meticuloso... Atento!

Com maestria... Ajeita!

A parceira na espreita...

Comtemplava sublime momento.



O tilintar do... Vento!

Sacolejava a folhagem.

O pedreiro... Outra viagem!

Esbanjava seu talento.

A nuvem no firmamento...

Destilava seu... Suor!

Cantorias de... Louvor!

Ecoava na... Floresta!

Beija flor aparava... Arestas!

Polinizava... Fecundava flor!



Diante do belo cenário...

Exalava o sutil... Perfume!

Gorjeava em alto volume...

O Belo... Garboso Canário!

De repente... Calendário!

Mudou o... Aperitivo!

Retirou-me do... Arquivo!

Sonhei o quanto... Pude!

Na real o... Ataúde!

Fim da... Fecha o livro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/01/2019