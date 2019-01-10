Procurei...

Valdemir Gomes
No arquivo da saudade.
Vestígios de minha infância.
Com sutileza... Elegância!
Bons tempos de liberdade.
Com amor... Criatividade!
Lembrei os velhos brinquedos.
Embaixo do frondoso... Arvoredo!
Bebia água de caneca.
À sombra tirava... Soneca!
Contava a... Segredos!
Sabiá feliz... Cantarolava!
O João de Barro... Matreiro!
Um tanto quanto, cabreiro...
Sua casa... Aprontava!
O barro... Depositava!
Fazia o alisamento.
Meticuloso... Atento!
Com maestria... Ajeita!
A parceira na espreita...
Comtemplava sublime momento.
O tilintar do... Vento!
Sacolejava a folhagem.
O pedreiro... Outra viagem!
Esbanjava seu talento.
A nuvem no firmamento...
Destilava seu... Suor!
Cantorias de... Louvor!
Ecoava na... Floresta!
Beija flor aparava... Arestas!
Polinizava... Fecundava flor!
Diante do belo cenário...
Exalava o sutil... Perfume!
Gorjeava em alto volume...
O Belo... Garboso Canário!
De repente... Calendário!
Mudou o... Aperitivo!
Retirou-me do... Arquivo!
Sonhei o quanto... Pude!
Na real o... Ataúde!
Fim da... Fecha o livro!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/01/2019
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