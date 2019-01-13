Desbastando... “Pedra bruta!”

O homem rude... Profano!

Que aprecia o... Mundano!

Confesso é dura à luta.

Sair do fundo da gruta...

Meta... Objetivo, diário!

Meu rival adversário...

Superar o próprio... Vicio!

Vale a pena... Sacrifício!

Exemplo Cristo... Calvário!



O ser... “Justo perfeito!”

Da sociedade... Modelo!

Recebe da... Ordem, selo!

Sem reservas... Preconceitos!

Entender... “Antigo aceito!”

É ímpar esse... Momento!

Convencer com argumento...

Independente da crença.

Respeitar as... Diferenças!

Ser da massa... Fermento!



Compreender esses mistérios...

Respeitar ter... Humildade!

A obra sem caridade...

Perde sentido... Critério!

Não basta parecer... “Sério!”

Tudo tem suas... Razões!

O que transforma... “Ações!”

Esta verdade... “É fato!”

Faça no tempo, exato...

Sem pensar... Badalações!



Uma atitude... Discreta!

Agrada ao... Criador!

Tente ser... Inovador!

Bem estar como... Meta!

Trace uma linha... Reta!

Use... Esquadro, compasso!

Marque território... Espaço!

Com cautela... Retidão!

O humano... “Sua ação!”

“Tríplice fraternal... Abraço!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/01/2019