Valdemir Gomes
Buscar na curva do sorriso...
Os segredos do caminho.
Como rosa... O espinho!
Mesmo estando... Indeciso!
Talvez chegue ao paraíso.
De repente irei... Além!
No sacolejo do trem...
Existem muitos... Mistérios!
Tal qual... Climatério!
Fecha-se ciclo... Também!
Diante de o calendário...
Impossível... Recomeço!
Na memória... Adereço!
Registro... Prontuário!
Um verdadeiro... Glossário!
Como passo de... Dança!
Peça arquivo... Lembrança!
Guardados no pensamento.
Tempero da vida... Unguento!
Doce tempo de... Criança!
O mundo tecnológico...
Interfere na convivência.
Evolução humana... Ciência!
Seres estátuas... Protótico!
Na real inverte o lógico...
Diálogo entre... Casais!
Olha... Não existe mais!
Falam pelos... Dedos!
WhatsApp, torpedos...
São seres... Virtuais!
“Assim caminha a humanidade”
Cantou... Lulu Santos!
Mundo... Perdeu encanto!
Egoísmo... Individualidade!
Está sobrando... Vaidade!
Onde... “Côncavo e convexo!”
Roberto... Canção, perplexo!
Chega a dá... Calafrios!
Seres perdidos... Vazios!
Viver assim, não tem... Nexo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/01/2019
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