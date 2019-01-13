

Buscar na curva do sorriso...

Os segredos do caminho.

Como rosa... O espinho!

Mesmo estando... Indeciso!

Talvez chegue ao paraíso.

De repente irei... Além!

No sacolejo do trem...

Existem muitos... Mistérios!

Tal qual... Climatério!

Fecha-se ciclo... Também!



Diante de o calendário...

Impossível... Recomeço!

Na memória... Adereço!

Registro... Prontuário!

Um verdadeiro... Glossário!

Como passo de... Dança!

Peça arquivo... Lembrança!

Guardados no pensamento.

Tempero da vida... Unguento!

Doce tempo de... Criança!



O mundo tecnológico...

Interfere na convivência.

Evolução humana... Ciência!

Seres estátuas... Protótico!

Na real inverte o lógico...

Diálogo entre... Casais!

Olha... Não existe mais!

Falam pelos... Dedos!

WhatsApp, torpedos...

São seres... Virtuais!



“Assim caminha a humanidade”

Cantou... Lulu Santos!

Mundo... Perdeu encanto!

Egoísmo... Individualidade!

Está sobrando... Vaidade!

Onde... “Côncavo e convexo!”

Roberto... Canção, perplexo!

Chega a dá... Calafrios!

Seres perdidos... Vazios!

Viver assim, não tem... Nexo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/01/2019