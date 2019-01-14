Valdemir Gomes
Um dia de batalha...
Motivos para comemorar.
Com a sociedade... Colaborar!
O amor... A gente espalha!
Superar problemas, falhas...
Atuar com... Licitude!
Pois, postura... Atitude!
Fazem parte do pacote.
Felicidade é o... Mote!
São parâmetros da virtude.
A cada... Amanhecer!
Agradeço ao Pai... Divino!
Ouço o tilintar do sino...
Começo meu... Afazer!
Com alegria prazer...
Coloco o pé... “Na estrada!”
Inicio a... Jornada!
Motivo de... Felicidade!
Respeito à Divindade...
Aos amigos... Camaradas!
O cantar do Sabiá...
Grande... Madrugadeiro!
Da floresta o primeiro...
Seu estridente... Piá!
Avisa: é hora de principiá...
Da floresta... Grande bina!
Retomo a velha rotina...
Levanto, faço café.
Agradeço Cristo... Javé!
Conforme a fé... Determina!
Como feliz... Serventuário!
Este é meu dia... Ritual!
Sigo as regras... Manual!
Como bom... Signatário!
Quanto à ficha prontuário...
Está explicito no contrato.
Observo todo... Aparato!
Respeito... A população!
Como a rima da... Canção!
Esta verdade é... Fato!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/01/2019
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