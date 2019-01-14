Um dia de batalha...

Motivos para comemorar.

Com a sociedade... Colaborar!

O amor... A gente espalha!

Superar problemas, falhas...

Atuar com... Licitude!

Pois, postura... Atitude!

Fazem parte do pacote.

Felicidade é o... Mote!

São parâmetros da virtude.



A cada... Amanhecer!

Agradeço ao Pai... Divino!

Ouço o tilintar do sino...

Começo meu... Afazer!

Com alegria prazer...

Coloco o pé... “Na estrada!”

Inicio a... Jornada!

Motivo de... Felicidade!

Respeito à Divindade...

Aos amigos... Camaradas!



O cantar do Sabiá...

Grande... Madrugadeiro!

Da floresta o primeiro...

Seu estridente... Piá!

Avisa: é hora de principiá...

Da floresta... Grande bina!

Retomo a velha rotina...

Levanto, faço café.

Agradeço Cristo... Javé!

Conforme a fé... Determina!



Como feliz... Serventuário!

Este é meu dia... Ritual!

Sigo as regras... Manual!

Como bom... Signatário!

Quanto à ficha prontuário...

Está explicito no contrato.

Observo todo... Aparato!

Respeito... A população!

Como a rima da... Canção!

Esta verdade é... Fato!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/01/2019