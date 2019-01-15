Acordei...

Olhei para o firmamento.

O céu ainda estrelado.

Levantei feliz... Animado!

Agradeci pelo momento.

Com Jesus no pensamento...

Pai Nosso... Ave Maria!

Saí de a minha... Abadia!

Disposto... Fui à luta!

Como soldado... Recruta!

Ao trabalho... Mais um dia!



Ao chegar ao trabalho.

Sorrindo... Contente!

Início do expediente.

Suprimir os atos... Falhos!

Como cartas do baralho...

Com sorriso de alegria.

Peço ao Pai... Sabedoria!

Dou inicio a jornada.

A alma leve... Drenada!

Com carinho... Euforia!



Adoro esta rotina.

Respeito adulto... Criança!

Semeador de esperança...

A profissão... Determina!

De repente... Acende a bina!

Quem não comete... Engano?

Revejo atitude... Plano!

Refaço rota... Caminho!

Amor, respeito... Carinho!

Eta, mundo... Profano!



Alguns ensinamentos...

Não aprende no colégio.

Servir ao próximo... Privilégio!

Mesmo sem... Reconhecimento!

Necessário... Entendimento!

Superar meus... Defeitos!

Sem exaltar os feitos...

Vale o que está... “Escrito!”

Sem erro, só... Gabarito!

Tento ser justo... Perfeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/01/2019