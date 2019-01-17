

Verdade a roda... “Gira!”

“Isto é fato...” Consumado!

Não pode ficar parado...

Muito menos ser... Traíra!

Onde não se põe... “Tira!”

Todo estoque... Acaba!

Que era sólido... Desaba!

A sociedade... Padece!

Inoperância... Cresce!

Fica no pau... “Goiaba!”



Não vale... “Corpo mole!”

“Empurrar com a barriga.”

Necessário entrar na... “Briga!”

Isso, com interesse... “Bole!”

Faça com que... Decole!

Ocupe o seu... Espaço!

Chega de... “Marcando passo!”

Isso é coisa de... Recruta!

Siga as regras... “Vá à luta!”

“Mão na massa... Ao braço!”



Interromper a... Lambança!

É preciso entrar no... Clima!

“Encare à obra... Vai pra cima!”

Devolver ao povo... Esperança!

Em nome de nossas crianças...

Reatar essa... Corrente!

Disseminar... Melhor semente!

Acreditar no... Futuro!

Um mundo salubre seguro...

Atitude sensata... Coerente!



Tornar esse sonho... Real!

Belo desafio... Diário!

Do amor... Destinatário!

Cumpra com o... Ritual!

Deixe de ser... Virtual!

Realize tarefas... Metas!

Com atitudes... Concretas!

Paz... Plenamente acessível!

Faça o que for... Possível!

Percorra de... “Alfa a Beta!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/01/2019