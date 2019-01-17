

Posso jamais concordar...

Vejo como... Casuísmo!

Privilégio... Nepotismo!

Tema difícil de abordar...

Estraga o sabor... Paladar!

Uma situação... Terrível!

Chega ser... Inadmissível!

Nesse governo moralista.

Criticava uma lista...

Mas... Juro era previsível!



Dizia ser... Diferente!

Adora a tal mordomia.

Querem tantas... Regalias!

Arrogantes... Prepotentes!

Do pacote... Última semente!

Mandam, impõem... Delegam!

Em outros jogos... Apegam!

Acho isso... Engraçado!

Do comandante ao soldado...

Sentem-se... “Sossega!”



Dizem ser boa reforma...

Então estendida... Todos!

Nada de mentira... Engodo!

Seja ela regra... Norma!

A mesma plataforma...

Passagem para o futuro.

Sem esconderijo... Muro!

Nada de coisa... Maluca!

Sem cinzeiro... Bituca!

Ninguém... Híbrido puro!



Quanta celeuma... Ladainha!

Parece iôiô... Vai e vem!

Ninguém entende... “Ninguém!”

Sobra brasa, falta... Sardinha!

Lamaçal... Atoladinha!

Está sobrando... Alarido!

Despreparado, perdido...

Não passa de... “Bravateiro!”

Vai naufragar... Timoneiro?

Pois, desconhece... Aludido!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/01/2019