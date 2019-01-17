Valdemir Gomes
Posso jamais concordar...
Vejo como... Casuísmo!
Privilégio... Nepotismo!
Tema difícil de abordar...
Estraga o sabor... Paladar!
Uma situação... Terrível!
Chega ser... Inadmissível!
Nesse governo moralista.
Criticava uma lista...
Mas... Juro era previsível!
Dizia ser... Diferente!
Adora a tal mordomia.
Querem tantas... Regalias!
Arrogantes... Prepotentes!
Do pacote... Última semente!
Mandam, impõem... Delegam!
Em outros jogos... Apegam!
Acho isso... Engraçado!
Do comandante ao soldado...
Sentem-se... “Sossega!”
Dizem ser boa reforma...
Então estendida... Todos!
Nada de mentira... Engodo!
Seja ela regra... Norma!
A mesma plataforma...
Passagem para o futuro.
Sem esconderijo... Muro!
Nada de coisa... Maluca!
Sem cinzeiro... Bituca!
Ninguém... Híbrido puro!
Quanta celeuma... Ladainha!
Parece iôiô... Vai e vem!
Ninguém entende... “Ninguém!”
Sobra brasa, falta... Sardinha!
Lamaçal... Atoladinha!
Está sobrando... Alarido!
Despreparado, perdido...
Não passa de... “Bravateiro!”
Vai naufragar... Timoneiro?
Pois, desconhece... Aludido!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/01/2019
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