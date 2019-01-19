Ousadia...



Definição... Arrojo, coragem!

Necessário mais que isso.

É assumir compromisso.

Interferir na... Paisagem!

Sem danificar a... Margem!

Uma questão de respeito.

Com cautela muito jeito...

Evitar conflitos... Lambança!

Coragem de entrar na dança...

Superar os próprios... Defeitos!



Um gesto... Involuntário!

Nem sempre é entendido.

Desperta outros... Sentidos!

Inexplicável ao... Dicionário!

Provoca ruídos... Comentários!

Descarrila sai do... Prumo!

Enche o cachimbo... Fumo!

Provoca até... Fissura!

Nem remendo... Costura!

Fica impróprio... Consumo!



Desconstruir uma imagem...

Às vezes leva... Segundos!

Transforma em moribundo...

Deserto, seca... Estiagem!

Desfaz sólida... Imagem!

Construída à duras penas...

Curva de nível não drena...

Torrente erosão... Preconceito!

Assoreia do rio... Leito!

Sem causa aparente... Condena!



É necessário... Humildade!

Calma cautela... Entendimento!

Depende ocasião... Momento!

Entender a... Complexidade!

Agir com sororidade...

Está aberto à... Crítica!

Talvez, a própria política...

Motiva desentendimento.

Ideias são... Fragmentos!

Carece de... Autocrítica!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/01/2019