Acreditar no gestor...

Diante de tanta indecisão.

Chega a abrir... Cisão!

Até apaga o motor.

Está faltando indutor...

Parece está... Perdido!

Talvez tenha... Confundido!

Sociedade não... Primata!

Chega de balela... Bravata!

O povo que ser... Servido!



Educação de qualidade...

Saúde, fator... Principal!

Gratuita... Universal!

Quer respeito de verdade.

Ser tratado com dignidade...

Não resolve... Falação!

Agilidade como solução.

Uma questão de respeito.

Tudo causa... “Efeito!”

O que vemos... Felação!



Cada dia, nova... Peça!

Falta... Resolutividade!

Assistimos... Ambiguidade!

Nada além... Promessa!

O que ao... Interessa!

Basta de tanto... Teorema!

Desvendar velhos... Esquemas!

Acabou de vez... Paciência!

Mote... Reforma da previdência!

Será esse único... Problema?



Música de uma nota... Só!

Cansa estridente... Ruído!

Estoura tímpanos... Ouvidos!

No popular... “Tenha dó!”

Cansamos do... “Cocoricó!”

Perdidos sem... Roteiro!

É preciso sair de o... Estaleiro!

Navegar é... “Necessário!”

Tire o projeto do... Armário!

Rumo ao barco... Timoneiro!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/01/2019