Valdemir Gomes
Permissão ao... Divino!
Pra falar do... Verde Oliva!
Com respeito à... Comitiva!
Não quero ser libertino.
Pois, conheço a nota... Hino!
Frequentei suas... Fileiras!
Ao passar pelas... Peneiras!
Segui todo seu... Ritual!
Do patrimônio Nacional...
Vigilância nas... Fronteiras!
Não pretendo entrar no mérito...
Pois, aprendi no... Colégio!
Abomino ser tratado... Privilégio!
Aeronáutica, Marinha... Exercito!
Sem celeuma... Demérito!
Nada justifica... Engodo!
Não importa salário... Soldo!
Tratamento igualitário.
Regime previdenciário...
Deve ser igual pra... Todos!
Regras diferenciadas...
Acho isso... Desrespeito!
Chega a ser... Preconceito!
A maioria... Depreciada!
Categorias agraciadas...
Com receitas pomposas.
Fere a beleza da... Rosa!
O trem perde... Roteiro!
Povo humilde brasileiro...
Que proposta... Indecorosa!
Assistimos de camarote...
São tantas as... Divergências!
Na... Reforma da previdência!
Do governo refrão... Mote!
Prepara um indigesto... Pacote!
Trabalhador chegou a hora...
Peça a Deus... Nossa Senhora!
Querem tirar seu... “Couro!”
A eles benesses... Louro!
Resistência... Mobilização agora!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/01/2019
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