“Gente vai embora a cada dia.”

Nossos planos a logo prazo...

São como plantas no vaso.

Mas, não perdemos a mania...

Tal qual taça... Vazia!

Permanece na... Instante!

Como anel de brilhante...

Ás vezes nunca... Usamos!

Para que guardamos?

A vida é... Mutante!



Os objetos materiais...

Porque tanta... Importância!

Nada vale... Arrogância!

Esquecemos somos... Mortais!

De nada vale... Reais!

Tudo isso é... Banal!

Roupa chique no varal...

Volta fica... Guardada!

Morre não foi... Usada!

Acorda... “Cai na real!”



De repente... Substituído!

O mundo continua... Caótico!

Você não... Protótipo!

Passou... Despercebido!

Simplesmente... Esquecido!

Coloque a melhor... Hoje!

Cada momento... Despoje!

Saía de o seu... Divã!

Não deixe... Pra amanhã!

Tire logo o... “Caborje!”



Se esperasse pela morte...

Talvez, perdoasse... Mais!

Trataria a todos... Iguais!

Não usaria viés... Recorte!

Daria à... Rumo norte!

Lembre-se: a cada amanhecer!

Não vale a pena... Entristecer!

Estamos aqui de... “Passagem!”

Aproveite bem a viagem...

Faça a vida... “Acontecer!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/01/2019