

Povo está preparado...

Será essa a... Solução?

Armar a população...

Qual... O resultado!

Imagino... Equivocado!

Não... Melhor caminho!

Isso... Cultivar espinho!

Péssima proposta... Saída!

A ordem... Invertida!

Diria o sábio... “Tadinho!”



Um projeto... Indecente!

Divide a sociedade.

Queremos paz... Liberdade!

Arma do ódio... Semente!

Atitude... Inconsequente!

Aflora a... Violência!

A semente da decência...

Pavimenta o terreno.

Não se cura com... Veneno!

Tenha a santa... “Paciência!”



A quem isso... Interessa?

Queremos saber... Resposta!

Embora... Tem quem gosta!

Foi da campanha... Promessa!

Coisa sem nexo... Trepessa!

Este caminho de... Horrores!

Uma inversão de valores...

Juro não tem... Cabimento!

Liberar uso... Armamento!

Cultive jardim... Flores!



Políticas estruturantes...

Agrada, almeja a população.

Arma... Violência maldição!

Uma ideia... Horripilante!

Ao eleitor... Frustrante!

Queremos trabalho... Emprego!

Desse jeito, peço... “Arrego!”

A sociedade... Chora!

Valha-me... “Nossa Senhora!”

União, amor... Sossego!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/01/2019