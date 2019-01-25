Quando esse engodo...

Que adestra a sociedade.

Acredita em falsas... Verdades!

O esperto leva a... Rodo!

Oferece lama... Lodo!

Acho falta de respeito...

Dilapida os... Direitos!

Convence ser... Necessário!

Povo bando... Otário!

Calado... Satisfeito!



Assisto de... Camarote!

Circo incêndio... Fogaréu!

Direito foram... “Beleléu!”

Vem doloroso... Pacote!

Prepare o lombo... Chicote!

Eleitor quanta... Inocência!

Vai perder... Paciência!

Não vele mudar a prosa.

Entrou pra tosquia... Tosa!

Adianta pedir... Clemência!



A vaca... “Foi pro brejo!”

Esse dito muito... Antigo!

Olhou o próprio... “Umbigo!”

Lamento... Não invejo!

Como cachorro... Farejo!

Levaram no... “Grito!”

Às vezes nem... Acredito!

Mas permaneço... Calado!

Não... Sinto culpado!

No popular... “Tava escrito!”



Um silêncio... Sepulcral!

Tomou conta da... Justiça!

Os que faziam... Derriça!

Desceram do... Pedestal!

Abandonaram a... Geral!

Como objetivo... O pleito!

Agora tudo se dá... Jeito!

Tempo... Acomodação!

Arapuca... Armação!

O esquema... “Perfeito!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/01/2019