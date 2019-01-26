

Era pequeno... Não entendia!

O choro solto da minha... Mãe!

Nunca, por falta de... Pães!

Ou pela luta do dia a dia.

Mas, na verdade... Aprendia!

Seria um sutil... Recado!

Ser adulto... Complicado!

Como criança... Inocente!

Não entendia na mente...

Fica tudo... Registrado!



Contraria o tempo... Memória!

A vida vai... Como o vento!

Fica registrado... Momentos!

Num repente vira... História!

Mesmo fatos... Inglória!

Duram para... Eternidade!

Aquela linda... Amizade!

Uma paixão... Incontida!

Jamais será... Esquecida!

Está no arquivo... Saudade!



Diante do tempo... Envelhecemos!

Filhos crescem... Partem!

Lágrimas dos olhos... Vertem!

Nenhum detalhe... Esquecemos!

Diante da realidade... Padecemos!

Neste frenético... Vai e vem!

Qual o balanço do trem...

Aquela música... Antiga!

Presente, ao passado... Liga!

Viajamos além... “Do além!”



Os compartimentos... Alma!

Assim são... Escancarados!

Você no ID... Debruçado!

Emocionado perde a... Calma!

Talvez, segredo... Trauma!

Nossa memória... Afetiva!

Dilacerada... Barco à deriva!

Segue o caminho do... Nada!

Qual estouro de boiada...

Ouvem-se gritos... Comitiva!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/01/2019