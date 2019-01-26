

Esta a melhor solução?

Permitir... Liberar Arma!

Acho inversão da... Carma!

É muita... Contradição!

Caminho para... Maldição!

No popular... “Barbaridade!”

Insuflar a sociedade...

Uma decisão... Banal!

Foge as regras... Não, normal!

Beira à... Insanidade!



Violência gera... “Violência!”

Esta verdade... “Um fato!”

Ao fornecer... Aparato!

Realmente... Indecência!

Tenha... “Santa paciência!”

Sem nexo... Justificativa!

Parece barco à... Deriva!

O humano está... Deserto!

Leva a caminho... Inserto!

Proposta nada... Criativa!



O povo precisa de segurança.

Uma atribuição do... Estado!

Permitir cidadão... Armado!

Haverá muita... Lambança!

Qualquer motivo... Lança!

Usa o falso... Escudo!

Vira... Machão topetudo!

Será sucumbido... Diálogo!

Basta beber um... Trago!

Diz o... “Tô vendo tudo!”



Uma... Deslavada apologia!

Feita em torno... Vil proposta!

Indústria da arma... Gosta!

Dessa falsa... Ideologia!

Verdadeira... Antropofagia!

Patrocínio do... Estado!

Diria... “Tá tudo errado!”

Esta inversão de valores.

A política dos... Horrores!

Pelo Mito... Implantado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/01/2019