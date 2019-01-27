

Tanto quanto... Contraditório.

Primeiro decreto... Assinado!

Deixa alguns... Assustados!

O insano... Repertório!

Quer plateia... Auditório!

Sua indecente... Proposta!

Entendo: há quem gosta.

Acredito que... A minoria!

Promover a... Guerra fria!

Não é ideal... Resposta!



O povo humilde... Assalariado!

Quer trabalho... Dignidade!

Arma é... Insanidade!

De um... Desvairado!

Momento inapropriado...

Continua... Bravateiro!

Sem projeto aos brasileiros...

Esconde algo... Errado!

Seu pupilo... Blindado!

Seja justo... Verdadeiro!



Para apagar incêndio...

Propõe ao povo... Gasolina!

Mais liso que... “Vaselina!”

Desculpa grande... Compêndio!

Verdadeiro... Vilipêndio!

Nem tudo certo... Correto!

Quanto mistério... Secreto!

Reuniões de bastidores...

Têm inversões de... Valores!

Postura, caminho... Ereto!



O combate à corrupção...

Simples discurso... Campanha!

Impregnado nas entranhas...

Insensatez... Decepção!

Governo em erupção...

DesMOROnou... Calou a voz!

Ninguém fala no... Queiroz!

Sepultaram... “Lava Jato!”

O COAF... Seu estrato!

O herói virou... Algoz!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/01/2019