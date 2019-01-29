Preciso rever conceitos.

Uma análise profissional.

Seguir regras... Ritual!

Observar alguns... Preceitos!

Humano não é... Rejeito!

Segurança... Garantia!

Quanta mente... Doentia!

Só pensa... “Levar vantagem!”

Acho isso... Sacanagem!

Verdadeira... Hipocrisia!



O povo de Brumadinho...

Coração... Dilacerado!

Mariana não tinha superado...

É preciso encontrar... Caminho!

Nada de improviso... Puxadinho!

Chega de barco à deriva.

Necessária solução... Definitiva!

Basta de tanto... Engodo!

Lamaçal leva a rodo...

Regras rígidas... Punitivas!



Vidas sendo soterradas...

Diretor... Prejuízo financeiro!

Sensatez... Perde o roteiro!

Diante desta... “Presepada!”

Atitude insana... “Camarada!”

Tais situações... Inaceitáveis!

Danos... Irrecuperáveis!

Humanos... Viram rejeitos!

Onde sonhos são desfeitos...

Situações... Irremediáveis!



O país está de Luto...

Diante desta tragédia.

Relação, mortos... Enciclopédia!

Estamos indignados... Putos!

Diante de um... Fajuto!

Na verdade ninguém... “Merece!”

Quando tais fatos... Acontecem!

Falam na busca de... Solução!

Não passa de... Falação!

Daí a pouco... Esquecem!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/01/2019