Valdemir Gomes
Ser bem representado...
Neste fórum... Mundial!
Que mostre o principal...
Dê ao mundo... Recado!
Somos da paz... Temos lado!
Nossa Nação... Soberana!
Não somos anexos... Cabana!
Exigimos muito... Respeito!
Nada de chacota... Preconceito!
Nem pedir benção... Bacanas!
Na verdade... Soberania!
Patrimônio... Inegociável!
De repente... Ponderável!
Questão de cidadania...
Não importa... Ventania!
Vale nossa... Dignidade!
Sem ferir... Liberdade!
Como principio... Ativo!
Não existem motivos...
Para omitir a... Verdade!
Estamos todos... Atentos!
Exigimos cautela... Competência!
A reforma da previdência...
Não é principal... Evento!
Parece falso, argumento...
A política dos... Horrores!
Culpar os trabalhadores...
Por toda essa... Mazela!
Ao fazer refrão capela...
Uma inversão de... Valores!
Música de uma nota... Só!
Perde o rumo... Sentido!
Chega doer aos... Ouvidos!
Conchavos... “Forrobodó!”
Ministro... “Cocoricó!”
Sustenta essa... “Ladainha!”
Puxa a brasa pra... “Sardinha!”
Trata o povo... Otário!
Benesses aos empresários...
Caldo... “Canja de Galinha!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/01/2019
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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