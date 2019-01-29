

Ser bem representado...

Neste fórum... Mundial!

Que mostre o principal...

Dê ao mundo... Recado!

Somos da paz... Temos lado!

Nossa Nação... Soberana!

Não somos anexos... Cabana!

Exigimos muito... Respeito!

Nada de chacota... Preconceito!

Nem pedir benção... Bacanas!



Na verdade... Soberania!

Patrimônio... Inegociável!

De repente... Ponderável!

Questão de cidadania...

Não importa... Ventania!

Vale nossa... Dignidade!

Sem ferir... Liberdade!

Como principio... Ativo!

Não existem motivos...

Para omitir a... Verdade!



Estamos todos... Atentos!

Exigimos cautela... Competência!

A reforma da previdência...

Não é principal... Evento!

Parece falso, argumento...

A política dos... Horrores!

Culpar os trabalhadores...

Por toda essa... Mazela!

Ao fazer refrão capela...

Uma inversão de... Valores!



Música de uma nota... Só!

Perde o rumo... Sentido!

Chega doer aos... Ouvidos!

Conchavos... “Forrobodó!”

Ministro... “Cocoricó!”

Sustenta essa... “Ladainha!”

Puxa a brasa pra... “Sardinha!”

Trata o povo... Otário!

Benesses aos empresários...

Caldo... “Canja de Galinha!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/01/2019