Valdemir Gomes
Ambição, sem limites...
Muda toda a geografia.
Mercantilismo... Quem diria!
Da tragédia... Conduite!
Insaciável seu... Apetite!
Do mal dissemina... Semente!
Atitude vil... Inconsequente!
Leva a situação... Deplorável!
No popular, “inaceitável...”
Como verdadeiro... Delinquente!
Uma tragédia... Anunciada!
Esta a pura... Realidade!
Quanta insensatez... Promiscuidade!
A população... Massacrada!
Brumadinho, natureza... Dilacerada!
Assim, espécies... Desaparecem!
As autoridades... Desconhecem!
Pois, não mostram... Saída!
Não têm importância... Vidas!
Momento seguinte... Esquecem!
Um problema... Recorrente!
Para arquivo... Esquecimento!
Seres... Números, elementos!
Uma solução... Aparente!
As vitimas... Descrentes!
Perdem entes queridos.
A fragmentos... Reduzidos!
No abandono... Padece!
Na verdade... Nada acontece!
Além... Bravatas bramidos!
Entra ano... Sai ano!
Ninguém é... Responsabilizado!
Os atingidos... Abandonados!
Só Jesus Cristo... Soberano!
Poderá mudar o cotidiano...
Diante de tanta... Lambança!
Console, dê esperança...
Basta de tanto... Alarido!
Povo massacrado... Sofrido!
Capitalistas, verdadeiras... Chupanças!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/01/2019
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