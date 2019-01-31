

Ambição, sem limites...

Muda toda a geografia.

Mercantilismo... Quem diria!

Da tragédia... Conduite!

Insaciável seu... Apetite!

Do mal dissemina... Semente!

Atitude vil... Inconsequente!

Leva a situação... Deplorável!

No popular, “inaceitável...”

Como verdadeiro... Delinquente!



Uma tragédia... Anunciada!

Esta a pura... Realidade!

Quanta insensatez... Promiscuidade!

A população... Massacrada!

Brumadinho, natureza... Dilacerada!

Assim, espécies... Desaparecem!

As autoridades... Desconhecem!

Pois, não mostram... Saída!

Não têm importância... Vidas!

Momento seguinte... Esquecem!



Um problema... Recorrente!

Para arquivo... Esquecimento!

Seres... Números, elementos!

Uma solução... Aparente!

As vitimas... Descrentes!

Perdem entes queridos.

A fragmentos... Reduzidos!

No abandono... Padece!

Na verdade... Nada acontece!

Além... Bravatas bramidos!



Entra ano... Sai ano!

Ninguém é... Responsabilizado!

Os atingidos... Abandonados!

Só Jesus Cristo... Soberano!

Poderá mudar o cotidiano...

Diante de tanta... Lambança!

Console, dê esperança...

Basta de tanto... Alarido!

Povo massacrado... Sofrido!

Capitalistas, verdadeiras... Chupanças!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/01/2019