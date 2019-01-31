Mais um dia de trabalho.

Agradeço ao Grande Arquiteto.

Colocarei em prática, seu projeto...

Com licitude... Não falho!

Quais as cartas... Embaralho!

Sigo firme o... Roteiro!

Afinal, sou... “Brasileiro!”

Enfrento a tempestade.

Com amor dignidade...

Abasteço meu... Celeiro!



A semana... Caminhando!

Penso logo... Sexta feira!

Passo pelas... “Três peneiras!”

Vou, assim... Selecionando!

Melhores sementes... Plantando!

Sempre otimista com a colheita.

Por isso... Fico na espreita!

Vida uma... Bela arte!

Procuro fazer minha... Parte!

Relaxa, glosa... Aceita!



Chega final de semana...

Repouso... Tempo de reflexão!

De ânimo tomo... Injeção!

Organizo minha... Cabana!

Faxina na velha choupana...

Pois, é meu seguro... Porto!

Cheia de paz... Conforto!

Na aparência... Um trato!

Fico bonito de... Fato!

Diz o baiano... “Livre, leve e sorto!”



Na retina da... Saudade!

Organizo meus... Pensamentos!

Recordo os belos momentos...

As verdadeiras... Amizades!

Carinho, respeito... Lealdade!

Valores... Um sentido à vida!

Quanto à paixão... Incontida!

Explode dentro do... Peito!

Saciada em nosso leito...

Minha... Deusa preferida!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/02/2019