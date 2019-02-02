Valdemir Gomes
Um insano... Projeto!
Famoso... Engana trouxa!
No chifre da vaca mocha...
Serve Tereré aos... Desafetos!
Tem-se algum plano... Secreto?
O povo pede clemência...
Só se fala em... Violência!
Gritamos a uma só... Voz!
Por onde anda... Queiroz?
Cadê o gestor da... Decência?
Ida ao Fórum Mundial...
Uma presença... Mesquinha!
Tão singela a... Ladainha!
Participação sem... Igual!
Instantânea... Fenomenal!
Duração... Seis minutos!
Nem apresentou... Produto!
Diante de um tempo imenso...
Um gestor nervoso... Tenso!
Mostrou um sexto sem... Frutos!
Mesmo sem esperança...
Gente ainda... Acredita!
À sua equipe... Credita!
Com certeza haverá... Cobrança!
Acreditamos nessa... Liderança!
Não tem como... Retroceder!
O gestor precisa... Entender!
Chega de tanta... Felação!
A sociedade espera... Ação!
A luz precisa... Acender!
Sair dessa letargia...
É urgente... Necessário!
Não espera o... “Calendário!”
Cadê a nova... “Liturgia?”
Olha o tempo... Cronologia!
Chega de migalhas... Fragmentos!
Estamos ansiosos... Sedentos!
Afinal, diga a que... Veio!
Bola pra frente ao... Torneio!
É chegada hora... Momento!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/02/2019
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