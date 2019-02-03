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Publicado em 03/02/2019 às 23:44

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No mundo tecnológico...
Informação vai a jato.
Voa como vento... Fato!
Ignora o cronológico.
Não se questiona o lógico...
Questão de adequação.
Tamanha a precisão...
Cada dia vem... Surpresa!
Fenômenos da natureza...
Prevê com... Antecipação!


A evolução da... Ciência!
Traz vários... Benefícios!
Também leva a precipício...
Quando falta... Consciência!
Arrogância... Prepotência!
Causam danos... Irreparáveis!
Ambiciosos insaciáveis...
Extrapolam todos os limites. 
Seus erros, não... Admitem!
Desajustados... Miseráveis!


Acesso à modernidade...
Questão de sobrevivência.
Habilidade inteligência...
Sair da informalidade.
Nos bancos da faculdade...
À luz do conhecimento.
Leva a novo... Momento!
Liberdade... Autonomia!
Dá à vida... Mais valia!
Da massa... Fermento!


Não vejo como utopia...
Ao povo... Educação!
Caminho, libertação...
Bons exemplos... Copia!
Alguns gestores... Miopia!
Ao povo oferece... Cabresto!
Construir um novo contexto...
É exigência... Necessidade!
Uma nova sociedade...
Crise não serve... Pretexto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/02/2019

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