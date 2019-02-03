No mundo tecnológico...

Informação vai a jato.

Voa como vento... Fato!

Ignora o cronológico.

Não se questiona o lógico...

Questão de adequação.

Tamanha a precisão...

Cada dia vem... Surpresa!

Fenômenos da natureza...

Prevê com... Antecipação!



A evolução da... Ciência!

Traz vários... Benefícios!

Também leva a precipício...

Quando falta... Consciência!

Arrogância... Prepotência!

Causam danos... Irreparáveis!

Ambiciosos insaciáveis...

Extrapolam todos os limites.

Seus erros, não... Admitem!

Desajustados... Miseráveis!



Acesso à modernidade...

Questão de sobrevivência.

Habilidade inteligência...

Sair da informalidade.

Nos bancos da faculdade...

À luz do conhecimento.

Leva a novo... Momento!

Liberdade... Autonomia!

Dá à vida... Mais valia!

Da massa... Fermento!



Não vejo como utopia...

Ao povo... Educação!

Caminho, libertação...

Bons exemplos... Copia!

Alguns gestores... Miopia!

Ao povo oferece... Cabresto!

Construir um novo contexto...

É exigência... Necessidade!

Uma nova sociedade...

Crise não serve... Pretexto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/02/2019