

Contemplar a natureza...

Ouvir a serenata... Matinal!

Respeitar o... Original!

Apreciando a beleza...

Com amor... Delicadeza!

Seguir o velho roteiro.

Entender é... Passageiro!

Por aqui minha... Estada!

Ser amigo camarada...

De Cristo... Mensageiro!



A missão é instigante.

Realizo com carinho.

Das flores... Espinhos!

Os guardiões das sementes.

Ser humilde, coerente...

Uma atitude... Sensata!

Não, comportamento... Primata!

Uma questão de respeito.

Ataúde, não... Último leito!

Para equivoco existe... Errata!



Na lida do dia a dia...

Busco sempre... Inspiração!

Qual a rima da canção...

Saio de a minha abadia.

Dou a vida mais... Valia!

Uma questão de respeito.

Faço o que deve ser... Feito!

Seguro firme o cajado.

Como valente soldado...

Humano... Justo perfeito!



O fazer a diferença...

Cumprir a missão... Divina!

Tem coisa que não... Combina!

Aceitar do próximo... Crença!

Marcar com sua... Presença!

Seu espaço... Território.

Renovar o repertório...

É importante ter... Lado!

Respeitar ser respeitado...

O viver é... Transitório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/02/2019